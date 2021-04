Pedro Sánchez lo vuelve a hacer

Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. El presidente ha elegido bien su momento y en solemne rueda de prensa, con ese tono ensayado mil y una veces, nos ha prometido que a finales de agosto estará vacunada el 70% de la población. Por si la alegría no fuera ya suficiente, ha comunicado también que recuperaremos nuestras vidas ya que no habrá una prórroga del estado de alarma. Se acabó llegar a casa corriendo a las diez de la noche para no ser sancionados, podremos volver a hacer lo que queramos (eso sí, dentro de un límite). La cuestión es que ninguna de esas dos decisiones dependen de Sánchez. No sabemos si las farmacéuticas van a cumplir con los calendarios de envío de las dosis (algo que, por cierto, hasta el momento no han hecho) y con los datos de contagios que siguen al alza en prácticamente todo el país, es posible que en un mes estemos de nuevo todos confinados. Pero Sánchez sabe que su mensaje vende. Vende sobre todo de cara a esas elecciones tan importantes que se celebran en menos de un mes en Madrid. Por eso, su rueda de prensa de ayer, más que leerla en clave de jefe del Gobierno, hay que hacerlo viéndolo como secretario general del PSOE. Por mucho que eso nos apene, no le podemos creer.