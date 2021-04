La curva de casos activos en A Coruña sigue en descenso, pero de forma lenta

El área sanitaria de A Coruña continúa en su proceso de doblegar la curva de casos activos de covid-19. Esta sigue descendiendo, pero en este caso lo hace de forma más lenta que en jornadas previas. El Jueves Santo comenzó con el balance diario del Sergas que reflejaba un total de 783 personas con el virus, tan solo ocho menos que el miércoles. Esta cifra se traduce en la tercera parte de todos los casos que se contabilizan en Galicia.





En las últimas 24 horas se registraron 41 nuevos contagios, catorce más que el día previo, pero las 49 altas médicas concedidas hacen que el balance continúe bajando. De los 41 positivos, 35 se detectaron en las 1.704 pruebas PCR realizadas, por lo que el índice de positividad se sitúa en un 2%.





Los ingresos

La mitad de los pacientes críticos de la comunidad se localizan en los centros hospitalarios del área sanitaria coruñesa. Así, de las 71 personas hospitalizadas (una menos que el miércoles), catorce están ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), tiene a once pacientes en la UCI y 52 localizados en planta convencional, mientras que en el Hospital Modelo hay dos contagiados en UCI y otro en planta. Por último, en el Quirón hay una persona en UCI y otra en planta.





En la jornada de ayer se volvió a celebrar que no hubo que lamentar ningún fallecimiento, por lo que el mes de abril no rompe la tendencia positiva de marzo, cuando en 16 jornadas no hubo ningún muerto por covid-19 en el área sanitaria de A Coruña. Durante este Jueves Santo no se paró de vacunar. En este caso, los mayores de ochenta años recibieron su dosis en el edificio central del Chuac. En los próximos días la campaña continuará, tal y como dijo el pasado martes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.





Para hoy está previsto citar a cerca de 1.800 personas, que se repartirán entre las instalaciones del Chuac y el Sanatorio Marítimo de Oza.





Durante el día de ayer, el área sanitaria de A Coruña vacunó a alrededor de medio millar de personas. El objetivo es que en los próximos días el 100% de los octogenarios de la comunidad hayan recibido, por lo menos, la primera dosis de la vacuna. Por otra parte, el Servicio Galego de Saúde confirmó ayer el positivo de un viajero en las pruebas de antígenos de covid-19 realizadas en el aeropuerto de Alvedro. En Lavacolla, en Santiago de Compostela, se detectó otro positivo. Serán sometidos a una prueba PCR para confirmar el resultado.





Las pruebas que se realizan en los tres aeropuertos gallegos son voluntarias para todos los viajeros que lleguen en vuelos procedentes de cualquier destino.