El "Ever Given", encallado en la Torre de Hércules

La noticia del atascazo que provocó el "Ever Given" en el canal de Suez ha hecho correr ríos de tinta. Sobre todo en las redes sociales. Además de los memes consabidos que pululan por todo internet cuando alguna noticia llama la atención, con los jubilados dirigiendo la obra y animando a arrimar la pala un poco más a la derecha, algún alma caritativa ha decidido que sería una buena idea aislar el buque y permitir incrustarlo en cualquier lugar del mundo.





Eso es precisamente lo que permite hacer la web Ever Given everywhere o, lo que es lo mismo, "Ever Given" en cualquier parte. Pinchando en el enlace https://evergiven-everywhere.glitch.me, cualquiera puede llevarse el ya famoso barco y plantarlo en donde más le guste. Garrett Dash Nelson es el creador de este inútil pero divertido pasatiempo, que permite ampliar o encoger el buque para adaptarlo al lugar en donde queremos situarlo.

Y, como no podía ser de otra forma, tardó en aparecer el primer coruñés que lo plantase junto a la Torre de Hércules. Manu Sánchez, guía del faro milenario, lo ilustraba así en su cuenta de Twitter, atascando la playa de As Lapas.