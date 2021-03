De la Barrera: “La temporada no se acaba, hay un reto por delante”

El entrenador del Deportivo admitió que su equipo jugó bien y que había seguido en la línea iniciada ante el Pontevedra, aunque lamentablemente no les había llegado para colarse entre los tres primeros.





“El partido estuvo buen jugado por nuestra parte, logramos continuidad desde la victoria ante el Pontevedra y una mejoría evidente, pero la realidad es que tenemos que levantarnos y disputar lo que queda disputar. Y lo que queda es lograr una de esas dos plazas para la nueva competición. Queríamos jugar por lo máximo, por el ascenso a Segunda, no pudo ser, pero lo que sí tiene que ser es el mantener esta línea semanal y de fin de semana para crecer. Que el equipo no juegue no solo como lo está haciendo sino que aumente más su capacidad”, pidió.





Sobre cómo estaba el vestuario tras no haber logrado el objetivo declaró que “bajón no puede suponer, hay cosas en juego, la temporada no se acaba, hay un reto por delante, lo que hay que afrontar. Queríamos jugar por otra cosa, sí, pero tenemos que aceptarlo y seguir creciendo y llevar a este club donde tiene que estar”, pidió el míster herculino.





Siguiente meta

Además, recordó que aún queda mucha temporada. “Si la victoria de hoy (por ayer) significase tener presencia en la Primera RFEF, tendríamos encontrar recursos para no dejar de empujar, pero eso no está asegurado”, admitió.





Por ello “mientras haya un objetivo claro y delante de nosotros tenemos que ir a por él. La decepción tiene que ver con no acabar entre los tres primeros, pero esto muere hoy (por ayer) y desde mañana (por hoy) a pensar en lo que tenemos. La vida sigue y las categorías están ahí, la visión cortoplacista es que no nos permite competir en el fútbol profesional”, subrayó.





El preparador apeló a, cuanto antes, centrarse en lo que viene por delante y en seguir con la filosofía de focalizarse solo en cada semana.





“Objetivo prioritario es ganar el siguiente partido que nos toque, así vamos a continuar. Los objetivos tienen que ser consecuencia de tu rendimiento, hacerlo muy bien y seguir, y no dejar de competir ni de ganar, más allá de clasificaciones y de ligas, a por lo siguiente y a ganar el que viene”, pidió el preparador.

Y afirmó que en un contexto tan complicado el “cómo se gestione este momento será importante para el futuro de la entidad”.