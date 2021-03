La Justicia da la razón a los afectados por la cancelación de las Becas USA

La pandemia se llevó por delante las ilusiones de los estudiantes que iban a cursar primero de Bachillerato en Estados Unidos gracias a las Becas USA. Tras meses de lucha ante lo que consideraban una “Injusticia”, las familias de los afectados por la cancelación de este programa, que, tras chocar contra un muro a la hora de buscar una alternativa conjunta con el Gobierno local, decidieron llevar el tema por la vía judicial. Todos ellos ya tienen respuesta, y parece clara: “el Ayuntamiento no respetó la legalidad vigente”.





Así lo relata el representante de las familias, Luis Pérez, quien asegura que el procedimiento judicial ya ha finalizado y todas las sentencias que han firmado los cuatro juzgados que han llevado los diferente recursos son iguales. “Por parte de nuestros abogados se pedía anular la resolución emitida y que se compensase a los perjudicados”.





Sin indemnización

Ahora, con las últimas sentencias firmadas esta misma semana, “la resolución se considera nula de pleno derecho y los juzgados reflejan que no se respetó la legalidad vigente”, dice Pérez, quien añade que “no cabe indemnización porque no se pueden llevar a cabo las becas”. Pese a que los estudiantes no se encuentran en Estados Unidos estudiando su actual curso, los familiares se encuentran satisfechos, ya que “nos han dado la razón y defendimos nuestra postura hasta el final”, relata Pérez, que, a su vez, confirma que las primeras sentencias se dictaron el 22 de febrero de este mismo año.





Todas estas familias, a pesar de estar contentas, no olvidan el mal trago que tuvieron que pasar al sentirse “ignorados” por el concejal de Educación y la alcaldesa. Tras el dictamen de las sentencias, “no hemos recibido ni una llamada, algo que nos parece irrespetuoso porque no sabemos nada por parte del Ayuntamiento desde que nos reunimos con Celemín en verano”, agrega el representante de los padres y madres de los afectados.





A la medida judicial le preceden diferentes propuestas emitidas al Consistorio, como la posibilidad de disfrutar de esta estancia durante el próximo curso o que realizasen allí una formación de inglés durante el verano, pero nunca se llevó a cabo.