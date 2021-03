Menos alcohol y menos drogas

Dice un estudio del Observatorio Español de las Drogas que durante el primer año de la pandemia cayó el consumo de alcohol, tabaco, cannabis y cocaína. Lo de los dos últimos lo tenemos claro, si no se pueden introducir las sustancias en el país ni venderlas en las calles, tampoco se pueden consumir. Lo del alcohol se explica con la prohibición de los botellones y el cierre de la hostelería, para un chaval beber en el salón de casa con sus padres al lado no es lo mismo. Los verdaderos valientes son los que dejaron de fumar en pleno confinamiento. Para que lo digan que no ha salido nada bueno de esto.