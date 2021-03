El Ayuntamiento de A Coruña plantó 800 árboles con el Plan de recuperación de zonas verdes

La alcaldesa, Inés Rey, anunció ayer que el Gobierno local lleva plantados cerca de 800 árboles desde que se inició el Plan de recuperación y expansión de las zonas verdes de la ciudad. Este proyecto incluye un examen de la situación actual de los árboles de la ciudad, sobre todo de aquellos que son especies protegidas.





De esta forma, la próxima semana comenzará el tratamiento de las palmeras de los Jardines de Méndez Núñez contra el escarabajo picudo rojo. El Ayuntamiento tiene previsto plantar más de cien árboles en la primera fase de la ronda de Outeiro, entre la avenida de Pérez Ardá y la estación de tren. También se plantaron nuevos ejemplares en la Mariña y en estos momentos se están plantando casi veinte árboles en la plaza Pintor Manuel Colmeiro. Con motivo de la celebración el domingo del Día del Árbol, la alcaldesa y la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, participaron ayer en la plantación de un abeto de Navidad junto a los alumnos del CEIP Sagrada Familia y Rosalía de Castro.





Esta iniciativa, explicó la regidora, se extenderá a todos los barrios de la ciudad, donde el resto de concejales plantarán abetos con el alumnado de los distintos centros educativos.





Concienciar a los niños

El objetivo de esta actuación, que forma parte del proyecto de educación ambiental de la concejalía de Medio Ambiente, es concienciar a los más pequeños de la importancia de los árboles y de cuidar la naturaleza. ”Sodes as e os axentes do cambio, as e os protagonistas dun futuro máis sustentable”, aseguró la regidora municipal.