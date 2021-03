Turismo adjudica las conexiones de Alvedro con Bilbao y Madrid

La Junta de Gobierno del Consorcio de Turismo adjudicó ayer el contrato para la conexión aérea entre Alvedro y Bilbao a través de Volotea y la de Madrid con Iberia, indicó el Ayuntamiento.





El concejal de Turismo, Juan Ignacio Borrego, destacó que esta decisión “estabilizará a conexión aérea da Coruña co seu principal ‘hub’, Madrid, e co de Bilbao, na procura de enlazar Alvedro co sur de Francia”. El edil recordó que son “uns tempos ben complexos para el sector aéreo y “Alvedro ten que reforzarse para volver canto antes á senda de crecemento que presentaba antes da pandemia”.





Pérdida de Londres

Por su parte, el concejal de Marea Atlántica y representante en el Consorcio de Turismo, Alberto Lema, denunció la pérdida “definitiva” de la conexión con Londres. “A compañía Vueling, que anulou este enlace o verán pasado, non ten intención ningunha de recuperalo, ante a pasividade do goberno de Inés Rey”, alega.





“A Coruña perde definitivamente o voo a Heathrow, un enlace esencial non só para o turismo senón para a actividade económica. Hai meses que avisamos da necesidade de actuar e negociar con Vueling para darlle a volta aos recortes. Pero confírmase que o goberno de Inés Rey non tivo a dilixencia necesaria para facelo”, sostiene Lema, que critica que el aeropuerto herculino “continúa perdendo voos”.





Congresos

El Consorcio también aprobó formar parte de la constitución del Convention Bureau, una fundación de promoción técnica especializada en reforzar la imagen de la ciudad como destino de referencia en el turismo de congresos. Tras la reunión, la alcaldesa, Inés Rey, se mostró convencida de que se conseguirá situar a la ciudad como uno de los “referentes nacionales” en este tipo de turismo. Por su parte, Borrego destacó que el crecimiento y retorno de este turismo de congresos “supondrá un importante impacto económico para la ciudad”.





El concejal también apuntó que el hecho de crear una herramienta de atracción de congresos y reuniones de alto nivel a la ciudad “ayudará a compensar la estacionalidad” y al hacerse junto con el sector turístico coruñés “resuelve una demanda histórica en el avance de la gobernanza compartida en la promoción de la ciudad”.