Podemos anima al PSOE a buscar otro socio de Gobierno si no cambia la ley de vivienda

Unidas Podemos ha marcado este jueves una línea roja al PSOE en la necesidad de regular el precio del alquiler y le ha avisado de que la propuesta de rebajarlos con incentivos fiscales no saldrá adelante a no ser que los socialistas decidan "cambiar de socio" de Gobierno y aliarse con el PP.





Ha sido la ministra de Igualdad, Irene Montero, la que de forma más clara ha advertido al PSOE de que mantener esa propuesta podría hacer tambalear al Gobierno de coalición, porque de salir adelante sería con el "apoyo del Partido Popular" en lugar de con socios de investidura como ERC, Más País o EH Bildu, que exigen que el Ejecutivo ponga un tope a los precios como pide Unidas Podemos.





También el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha avisado de que el acuerdo de investidura está para cumplirse y en su opinión la propuesta socialista no es acorde a lo firmado. No ser consecuente, ha abundado, es una "falta de respeto a los ciudadanos", que asegura que él no permitirá.

La reacción de los dos dirigentes de Unidas Podemos se produce después de que el Ministerio de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) del socialista José Luis Ábalos propusiese contener los precios del alquiler mediante incentivos fiscales.





Una de esas desgravaciones sería que si un propietario firma un nuevo contrato de alquiler en una zona tensionada reduciendo un 10 % la renta del contrato anterior, tendría derecho a una reducción del 90 % sobre el rendimiento neto en su declaración, cuando ahora es del 60 % en el caso del alquiler habitual.

"La libertad en una sociedad democrática no es la libertad de imponer alquileres abusivos; no hay libertad si una familia no puede acceder a una vivienda digna, y decir esto es cerrar filas con un principio constitucional", ha remarcado Iglesias.





Irene Montero, por su parte, ha dicho que "lo que se firma es palabra sagrada". "Si todos respetamos el acuerdo de gobierno, no habrá ni ruidos ni tensiones", ha advertido la ministra, quien ha recordado además que la mayoría progresista en el Congreso no va a aprobar una propuesta como la del PSOE.





Sin embargo, desde el lado socialista, el ministro José Luis Ábalos ha pedido a sus socios que se "baje al detalle y se valore la bondad de la propuesta". "Estamos planteando unas medidas que están a la vanguardia de Europa, de lo más progresista que hay en Europa", ha asegurado el ministro proponente.

A su juicio, aún existen "espacios para converger" con Podemos en el proyecto de ley por el derecho a la vivienda y no da por "liquidadas" las negociaciones con el socio de gobierno, además de que ha insistido en que sí tiene la "voluntad de cumplir" los objetivos pactados.





La vicepresidenta primera, la socialista Carmen Calvo, se ha mostrado convencida de que las diferencias sobre la ley de vivienda no pueden llevar a una ruptura entre los socios, ya que no son más que "el día a día de una coalición de gobierno".





"Cumplir los acuerdos de gobierno es sentarte a trabajar muchas horas, muchas horas, hasta que todo está limado; no cumplirlos sería decir, 'Ahora no vamos a hacer esa ley' (...) Eso sería no cumplir, pero estar sentados con puño de hierro hasta que la ley salga es lo que acordamos y es lo que hacemos", ha reiterado la vicepresidenta en sus explicaciones.





El acuerdo entre el PSOE y Podemos para la investidura de Pedro Sánchez incluía el compromiso de frenar las subidas abusivas del alquiler y menciona medidas para "poner techo" en determinadas zonas del mercado tensionadas, habilitando para ello a los ayuntamientos y las comunidades autónomas.