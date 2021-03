El acusado de tocar las nalgas a una menor en un parque de Arteixo lo niega y ella se reafirma

El acusado de tocar las nalgas a una menor en un parque de Arteixo se declaró inocente en el juicio celebrado en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña. El hombre, para el que la Fiscalía pide tres años y seis meses de prisión por abusos sexuales, negó los hechos y mantuvo que no se acercó “a nadie” el 11 de mayo de 2019.





A preguntas del fiscal, el encausado explicó que pasea habitualmente por esa zona “por prescripción médica”, tras sufrir un infarto, pero dijo que era “incierto” que hubiera tocado a ninguna menor. “No es que no lo recuerde, es que no me acerqué”, insistió.





Ella declaró en la sala que el hombre le “tocó”, descartó que fuera un roce y lo calificó de “palmada”. Relató, tras un biombo, cómo él le había dicho “ay, lo siento” y continuó andando. Una amiga de la víctima, testigo de los hechos, aseguró el hombre “se chocó” y “le tocó el culo descaradamente”.