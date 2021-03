Lío a la vista para la última jornada de la primera fase

Por segunda temporada consecutiva, el coronavirus amenaza con alterar el calendario del Deportivo. Si el curso pasado fue de infausto recuerdo por el caso Fuenlabrada, que supuso el descenso de los coruñeses a Segunda B sin poder jugar en horario unificado la última jornada, en el curso actual es el brote del Racing de Ferrol el que afecta indirectamente a los deportivistas y al subgrupo 1A de Segunda División B.

El conjunto ferrolano confirmó ayer el aplazamiento del partido que le tendría que enfrentar el próximo fin de semana al Guijuelo debido al confinamiento iniciado la pasada semana por la plantilla, afectada por 7 casos de covid-19.





El club ferrolano, que tiene los mismos puntos que el Deportivo en la clasificación pero con un partido menos, señaló en un comunicado de que este encuentro, como el que debe disputar frente al Coruxo (aplazado el pasado fin de semana), están pendientes de fijar una fecha oficial. El duelo ante el cuadro salmantino se corresponde con la penúltima jornada de la fase regular.





Unificado

En ese caso, la jornada se movería al último fin de semana de marzo





La entidad verde manifestó que sus “futbolistas se recuperan con normalidad”. “Todos se encuentran en buenas condiciones y ya mentalizados en poder volver al trabajo cuando las autoridades sanitarias den el visto bueno”, indicó en la nota.





Además, fuentes del Racing de Ferrol aclararon que dos de los jugadores ya no están en cuarentena, caso de David Rodríguez y Mariano.





La Federación Española de Fútbol tendrá que aclarar el camino a seguir para contrarrestar la situación actual.

Desde tierras salmantinas, Jorge González Rojo, ‘Astu’, director deportivo del Guijuelo, lamentó la situación que está viviendo el Racing de Ferrol y sostuvo, según refleja la Gaceta de Salamanca, que la Federación Española de Fútbol tendría que aplazar una semana la última jornada para que se juegue con todos los partidos previos ya disputados.





“Con los dos aplazados que tiene ya el Racing de Ferrol no da tiempo a jugar la última jornada de la primera fase el 21 de marzo, ya que el miércoles 17 podrían jugar con el Coruxo pero el fin de semana del 20 y 21 de marzo no se puede disputar la última jornada y dejar pendiente el Racing de Ferrol-Guijuelo. Eso es adulterar la competición”, indicó Astu.





1’44 puntos

El Depor promedia esos puntos por encuentro y puede llegar a 1,61 si gana lo que queda





El director deportivo del Guijuelo recordó que ya defendió esta postura cuando su club pasó por la misma situación de confinamiento que el Racing de Ferrol.





“Cuando nos pasó a nosotros, que acabamos jugando 7 partidos en 23 días también, defendí que se desvirtuaba la competición no solo por nosotros sino por el resto de equipos”, sostuvo.





El ejemplo del Guijuelo lo puso Rubén de la Barrera la semana pasada cuando fue preguntado por la problemática que se planteaba a raíz del brote de coronavirus del Racing de Ferrol y del aplazamiento del partido con el Coruxo. Con la nueva suspensión, la situación se complica aún más.





“Es un tema sensible. Por un lado está la normativa; por otro, que no habrá igualdad competitiva, y además tenemos el ejemplo del Guijuelo, que tuvo que disputar varios partidos seguidos”, declaró el preparador blanquiazul la semana pasada en una rueda de prensa en la que lamentó que la solución no estuviera prevista con antelación para esta casuística.





Las soluciones

Aplazar una semana la última jornada de la primera fase podría ser una solución, pero también está contemplada en el reglamento la opción de que se aplique el promedio de puntos por partido para determinar la clasificación final.





El Deportivo lleva una media de 1,44 puntos por partido después de dieciséis jornadas disputadas. Unionistas y Salamanca llevan 1,81; el Celta B, 1,69, el Racing de Ferrol, 1,53; el Compostela, lo mismo que el conjunto herculino; y por abajo, el Pontevedra y el Coruxo llevan 1,13; el Salamanca (0,94); y el Guijuelo, 0,56. El Deportivo, ganando los dos partidos, se iría a 1,61.