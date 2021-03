Feijóo confirma que la Abogacía del Estado y la Xunta estudian recurrir la sentencia de Meirás

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, confirmó que la Abogacía del Estado y la Asesoría Xurídica de la Xunta están estudiando “se procede ou non” presentar un recurso contra el dictamen de la Audiencia Provincial de A Coruña que ratificó que Meirás es del patrimonio público, pero obliga a indemnizar a los Franco por los gastos desde 1975.





“Se hai algunha posibilidade de mellorar a sentencia así o faremos, se a Abogacía do Estado e a Asesoría Xurídica da Xunta consideran que non é recurrible desde a perspectiva xurídica non”, señaló coincidiendo con su presencia en la entrega de las Medallas Emilia Pardo Bazán.





“Me consta que a Abogacía do Estado e a Asesoría da Xunta están estudiando se procede ou non procede concretar un recurso, e “se existe algunha posibilidade en dereito de recurrir entendo que tanto o Goberno central como a Xunta recurriremos”, dijo Feijóo.





Turismo de Sada urge al secretario de Memoria Democrática a reabrir el pazo a los visitantes





No obstante, manifestó que no lo harán si los letrados “recomendan non recurrir porque as posibilidades son nulas ou moi escasas”. “É un recurso en dereito”, matizó desvinculando esta cuestión del ámbito político.

Por eso insistió en que “hai que ver a sentenza e o ordenamento xurídico no seu conxunto”. Por otra parte, avanzó que “de aquí ao venres” prevén tener información a este respecto por parte de los servicios jurídicos de la Xunta.





“Será unha decisión en prazo”, recalcó el presiedente quien, por otra parte, se mostró confiado en que, una vez que se realicen las obras en el pazo, se pueda celebrar allí la próxima edición de las Medallas Emilia Pardo Bazán.





En cuanto a la necesidad de recurrir la sentencia de la Audiciencia Provincial de A Coruña, el BNG tambiñén elevará a pleno una iniciativa en este sentido para que tanto el PPdeG como el PSdeG se pronuncien en este sentido en el Parlamento de Galicia.





Ana Pontón consideró que el dictamen es un “agasallo xurídico” a los herederos del dictador y que las administraciones públicas no deben permitir en tanto que supone una “bofetada” a las víctimas del franquismo y a las miles de personas que “loitaron pola recuperación de Meirás”.





Por su parte, el BNG de Sada insta al Estado a abrir Meirás. Los nacionalistas señalan que en su momento se marcó el mes de enero para visitar de nuevo el inmueble, “pero mantívose pechado” atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias para contener el Covid-19.





La declaración del pazo como BIC implica la apertura “cando menos catro días ao mes” y, en este sentido, teniendo en cuenta la evolución de los datos, “a situación actual parece posibilitar a reapertura de novo deste espazo”, indican desde Sada. La edil de Turismo, Laura Rodríguez Pena, se dirigió al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López advirtiendo que “non se cumple co precepto legal de apertura dun BIC”