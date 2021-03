Casi toda Galicia entra en la zona de riesgo medio

Las restricciones en Galicia ya son más o menos similares. Bueno, lo serán el próximo lunes, cuando se publique en el DOG la decisión del comité clínico celebrado hoy y, además, sin tener en cuenta que en algunos concellos la situación todavía sigue siendo bastante complicada. Básicamente se trata de que Pontevedra y A Coruña rebajan su nivel de alerta y verán como, por fin, la hostelería podrá reabrir el interior de los locales, eso sí, con el aforo limitado al 30%. Sin embargo, es importante que los ciudadanos no consideremos que esto significa que lo peor ya ha pasado. Lejos de ello, los hospitales todavía están sufriendo una presión bastante elevada y el número total de contagios sigue estando lejos de lo que sería deseable. Si a eso le sumamos la prevalencia de la cepa británica en Galicia (mucho más contagiosa y virulenta), desde luego, las cosas no están como para que bajemos la guardia ni un ápice. Por ello, intentemos todos disfrutar de las nuevas restricciones, pero con responsabilidad para no dar pasos atrás.