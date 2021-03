Gran papel de Paula Mayobre en el Nacional de cross a pesar de correr con solo una zapatilla

Si concluir el Nacional de cross entre las veinte mejores –acabó concretamente decimoquinta entre las españolas– es ya todo un mérito, el logro de Paula Mayobre se convierte casi en hazaña teniendo en cuenta que la aresana completó más de nueve de los diez kilómetros del recorrido de la prueba con solo una zapatilla.





Apenas quinientos metros después de darse la salida a la prueba disputada en el Parque Cerro de los Ángeles, en Getafe, otra atleta del Running Pinto Seoane la pisó por detrás y, aunque no la dañó, hizo que su calzado se destalonase. Durante trescientos metros más la de Ferrolterra corrió como pudo con su zapatilla “de chancla” y, tras evaluar la posibilidad de parar a colocársela, optó por desprenderse de ella definitivamente. “Fue un momento complicado. Estaba pendiente de sacarme la mascarilla, alguien me pisó y ahí no supe bien qué hacer. El circuito era muy estrecho y si me paraba me iba a ser difícil adelantar, así que decidí sacarla”.





Por delante le esperaban nueve kilómetros de puro sufrimiento. “Disfruté mucho la carrera, pero también sufrí mucho. Más por el dolor que por cansancio, porque era un pedregal y el dolor fue intenso”, recuerda Paula Mayobre, quien se recupera de las magulladuras en su pie derecho. Increíblemente, no sufre ninguna herida, porque el calcetín, que acabó destrozado, protegió su piel, pero tiene la extremidad muy inflamada.





Una experiencia que nunca había padecido en su carrera y que no le impidió obtener un registro de 37.30. Un tiempo fantástico teniendo en cuenta que no competía desde febrero del pasado año y apenas contaba con referencias de cuál era su estado de forma. “No sabía cómo iba a rendir y verme ahí delante me deja con muchos ánimos”, sobre todo pensando en próximas citas como el Gallego en pista del día 14 o el Nacional de 10.000 metros que se celebra en abril.





En la cita compitieron también por parte del Atletismo Narón Álvaro Prieto –trigésimo noveno en sénior– e Iván Puentes y Jorge González, vigésimo noveno y sexagésimo primero, en sub 23.