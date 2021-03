La Policía alega que entre sus funciones no está “hacer reportajes gráficos” de las terrazas

Los sindicatos policiales avisan del “mal empleo” de sus funciones y de que se ven incrementadas por la pandemia pese a que no hay más efectivos, lo que “puede llevar a falta de eficacia”. SUP, CEP, UFP y SPP alegan que entre esas funciones “no está la de hacer fotos de las terrazas de hostelería y de las personas que están en ellas”, una acción que “no tiene ninguna relación” con su trabajo y que “incluso puede estar vulnerando la normativa de protección de datos”. Los agentes, por su parte, pidieron que el Gobierno los reciba para explicarles su problemática

El Centro de Coordinación Operativo de la provincia de A Coruña (Cecor) para el seguimiento de la lucha contra el Covid-19 celebró ayer una reunión en la que participó la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, que invitó a los agentes policiales a supervisar con “máximo rigor” las restricciones fijadas.

Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y policías locales, junto con la Xunta de Galicia y la Subdelegación del Gobierno, integran este órgano, el Cecor, que coordina la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la actual situación.





Más de 50 denuncias en A Coruña

Las unidades de la Policía Local tramitaron el pasado domingo un total de 51 denuncias por incumplimientos de las normas anticovid, la mayoría relacionadas con la reunión de más de cuatro no convivientes en el mismo espacio.

Así, siete sanciones fueron por no llevar adecuadamente la mascarilla, cinco para terrazas que no respetaban el aforo establecido, 14 por juntarse más de cuatro personas no convivientes en diferentes recintos, nueve por fumar sin guardar la distancia de seguridad, once por formarse grupos de más de cuatro en terrazas, tres por consumo en grupo de bebidas alcohólicas, una por saltarse los cierres perimetrales establecidos y otra a un responsable de un local por permitir grupos de más de cuatro personas en su zona exterior.

La presencia policial en las calles coruñesas para controlar que se cumpliesen las restricciones sanitarias fue constante durante el fin de semana y en dos días, viernes y sábado, se impusieron casi 200 multas.