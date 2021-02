Las mentiras de los que viven instalados en el bulo

La verdad es que decir que Feijóo es una especie de Hitler es un poco desmedido. Lo era cuando Abascal lo acusaba de ser un peligroso nacionalista y lo es ahora cuando los negacionistas lo sitúan al nivel de cuidador de un campo de exterminio nazi. Y todo por culpa de la Ley de Salud de Galicia que, supuestamente, impondrá multas de 60.000 euros a quienes se nieguen a ponerse una vacuna. Vivimos instalados en la falacia y la media verdad así que, por supuesto, esto no es cierto. La ley en cuestión solo contempla, en determinadas situaciones muy concretas, que se pueda forzar a alguien a ponerse una vacuna, pero de lo que se olvidan es de que se tienen que dar esas características de especial gravedad que obliguen a tomar medidas excepcionales. Es más, pese a que la ley ha sido ya aprobada, si mañana alguien se niega a ponerse la vacuna contra el coronavirus no se le podría obligar a hacerlo, pero eso parece que los negacionistas no quieren que se sepa. A ellos les gusta más moverse en la mentira y la confusión.