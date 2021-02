Inés Rey: “É un feito case histórico sentarse a mesa para falar do porto”

Durante esta mañana tendrá lugar la reunión a cuatro bandas en la que se discutirá el futuro del puerto, cuyos muelles pasarán a formar parte del casco urbano en los próximos años. La cita ha sido convocada por el Ayuntamiento, y quizá por eso la alcaldesa, Inés Rey, no dudó en resaltar su importancia. “Hai un feito eu diría case histórico. Despois de case dezasete anos sin sentarse a mesma mesa, as administracións implicadas no porto o van facer respondendo a chamada da alcaldesa a falar do futuro, do porto, de dar solucións. Sen vetos, sen marcar liñas vermellas”.





Estas administraciones son, además de la Autoridad Portuaria y el propio Ayuntamiento, Puertos del Estado (que representa al Gobierno central) y la Xunta, a través de la Consellería de Infraestruturas. Todo el mundo está de acuerdo en que están condenados a entenderse. En algunos puntos coinciden todos, como la condonación de la deuda de 200 millones de euros contraída por el Puerto para construir del Puerto Exterior de Punta Langosteira o la necesidad de licitar la conexión ferroviaria.





Por el contrario, discuten e la forma definitiva de los muelles de San Diego, los últimos que serán urbanizados, después de los de Batería y Calvo Sotelo. Para estos, Urbanismo busca una apertura cuanto antes, pero el Puerto pone objeciones al señalar que las normativas internacionales obligan a mantener unos altos niveles de seguridad en un puerto donde atracan trasatlánticos, y también teme que los planes de Movilidad de construir un intercambiador de buses afecten a su actividad.





Proyectos paralelos

Rey quiere liderar el proceso, porque considera que le corresponde al Ayuntamiento en un proyecto que crea ciudad, mientras que desde el Puerto, su presidente, Martín Fernández Prado, se apoyó en la Xunta para presentarse su propio proyecto, paralelo al municipal, en el que destaca la figura de una “delegación especial” del Consejo del Puerto que determine cómo se formara el consorcio que gestione los terrenos y desde principios de mes.

Pero, por ahora, todos son llamadas al entendimiento. “Ese traballo conxunto ten que irse desenvolvendo o longo dos próximos mes”, señaló ayer la alcaldesa. Eso quiere decir que para hoy no se espera un compromiso específico, aunque si abundarán las declaraciones institucionales. l