Vecinos de Mesoiro piden que cese la actividad de una maderera de la zona

Las asociaciones vecinales de Mesoiro, Vío y As Xunqueiras solicita al Ayuntamiento la ejecución de las resoluciones del decreto urbanístico en las que se ordena el cese inmediato de la actividad de la empresa Maderas Becerrra SL como medida provisional.

Las entidades, apuntan, “fanse eco do decreto emitido pola Área de Disciplina Urbanística o 2 de decembro do ano pasado, onde, despois de ter realizadas varias inspeccións, corroborouse que as actividades que se desenvolven na citada empresa non se corresponden coa licencia de actividade aprobada no seu día e que data do ano 1978”.

Recuerdan que, tras varias denuncias a lo largo de 2019 y 2020, la compañía continúa almacenando “materiais propios no exterior das súas instalacións, incumprindo varias normas tanto de ámbito autonómico como local, asemade de incumprir a propia licencia que dá pé á actividade”. Añaden que el trabajo que realiza “é incompatible coa contorna urbana existente hoxe”.