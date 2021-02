El Ministerio de Ciencia lanza el Programa Tecnológico Aeronáutico, dotado con 160 millones 'europeos' hasta 2023

El Ministerio de Ciencia e Innovación prepara el lanzamiento del Programa Tecnológico Aeronáutico (PTA) del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dotado con un presupuesto de 160 millones de euros entre 2021 y 2023.



La ejecución de este Programa, que ha sido diseñado y gestionado por el CDTI y que apoyará a todos los agentes con capacidades tecnológicas aeronáuticas (empresas, universidades, centros tecnológicos, etc.), será financiada con fondos 'Next Generation EU', en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE y del Componente 17 (Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación) del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.



Según informa el Departamento que dirige Pedro Duque, se espera que, a lo largo del periodo de ejecución del plan, se movilicen más de 300 millones de euros entre fondos públicos y privados.



La iniciativa de este programa está recogida en la medida 15 del Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, presentada en el pasado mes de julio y enfocada en preservar y reforzar las inversiones en I+D+I en áreas estratégicas, como las tecnologías aeronáuticas, y amortiguar el impacto de la crisis post-COVID, "especialmente intensa en este ámbito", según el Ministerio.



El PTA permitirá capacitar a la industria nacional en tecnologías disruptivas y estratégicas, además de posicionar a las empresas españolas para lograr una mejor participación en los grandes programas internacionales de desarrollo de nuevas aeronaves.



La primera convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva del Programa, correspondiente a 2021, estará dotada con hasta 40 millones de euros, de los cuales 7,5 millones se reservarán para proyectos liderados por medianas empresas.



LÍNEAS DE I+D DE MEJORA DESIGNADAS EN EL PTA

El programa apoyará la ejecución de proyectos aeronáuticos de I+D+I empresarial que permitan generar un efecto de arrastre sobre toda la cadena de valor en tres ámbitos.



El primero de ellos, será en la eficiencia y avión cero emisiones. Así, se busca minimizar el impacto medioambiental de las aeronaves, aumentando la eficiencia de los aviones del futuro y consiguiendo en el medio o largo plazo una reducción considerable o total de las emisiones contaminantes del tráfico aéreo, incluyendo nuevos sistemas de propulsión, optimización y eficiencia energética, aviones más eléctricos, aeroestructuras más eficientes y diseño avanzado, entre otros.



El segundo de ellos es en vehículos aéreo no tripulados (UAVs), para potenciar así las capacidades de I+D+I nacionales para posicionarse como referente en el campo de los aviones no tripulados, inteligentes y sistemas conectados.



Por último, el programa estará centrado en nuevas aeronaves multipropósito y sistemas, para impulsar las capacidades para el diseño, desarrollo, producción y certificación de un avión completo como tecnologías de sistemas (aviónica, actuación y control, simuladores, comunicaciones, etc).



PERFIL DE LAS AYUDAS

La convocatoria PTA financiará proyectos de I+D realizados por agrupaciones de empresas (grandes y pymes) que podrán subcontratar a organismos de investigación (universidades, centros públicos de investigación, centros tecnológicos, etc).



El presupuesto de los proyectos estará entre los 2,5 millones y los 12 millones, dando cabida tanto a iniciativas lideradas por grandes empresas como por pymes. Se realizará una reserva presupuestaria de 7,5 millones de euros para proyectos liderados por pymes (medianas empresas). Los consorcios estarán formados por entre 3 y 6 empresas. La duración de los proyectos será de 2 a 4 años.



Se ofrecerá la máxima intensidad de ayuda que permita el Reglamento General de Exención por Categorías de la UE según las actividades de I+D que aborde el proyecto. En actividades de investigación industrial, se podrá alcanzar hasta el 80% de subvención y hasta el 60% en desarrollo experimental para las pequeñas empresas (65% y 40%, respectivamente, para una gran empresa).