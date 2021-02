Lucho Luchiño: “Me emocioné al entrar a Riazor contra el Salamanca”

Luis Ceide Gayoso, conocido en la escena humorística coruñesa y gallega como ‘Lucho Luchiño’, destila deportivismo por cada poro de su piel.





Seguidor blanquiazul desde la cuna y vecino de O Temple, es un asiduo de los entrenamientos del primer equipo herculino en Abegondo.





Lucho incluye entre sus imitaciones a futbolistas y entrenadores del club, realiza directos de Instagram luciendo la camiseta del equipo coruñés, perteneció a la peña ‘Cambresa’ e incluso llegó a actuar en la boda de un jugador emblemático herculino como Laureano Sanabria, Laure.





¿Desde cuándo te consideras aficionado del Depor?

Pues desde que nací, a los ocho meses me trajeron para A Coruña y muy poco después ya me apasionó el Deportivo. También fue un poco por llevar la contraria, porque en mi casa había seguidores del Madrid.





Ya de muy pequeño imitabas a Bebeto...

Sí, es cierto, no me acordaba pero era muy niño cuando lo hacía. Recuerdo que fui a su último entrenamiento con el Depor y me saqué una foto con él. Me tocó el hombro y no quise lavarme en una semana.





Ahora en tu repertorio incluyes a otros deportivistas ilustres...

Sí, como Lendoiro, Arsenio, Donato... Hice amigos entre los jugadores del club. Sobre todo me llevo de maravilla con Laure, actué en su boda y quedó muy contento. Yo también me lo pasé de maravilla, conocí a Manuel Pablo y a Bruno Gama. Fue una pasada.





¿Es cierto que has llegado a tirarte en paracaídas con la camiseta del club?

Sí. Todo empezó en un derbi Celta-Depor. Íbamos a Vigo a ver el partido y un reportero en el autobús me lo propuso y allí nos fuimos a Braga. Curiosamente el monitor era del Celta y bromeó que me iba a romper el paracaídas (risas).





Te hiciste un nombre en Galicia al ganar el programa de TVG ‘Os Aspirantes’...

Aquello fue un sueño cumplido para mí, la experiencia más bonita de mi vida, inolvidable. Tuve la suerte de participar y a raíz de ahí estuve dos años actuando por toda Galicia. Me hice un pequeño nombre, aunque después tocó regresar al mundo real y volver a trabajar en el día a día como vigilante de seguridad.





¿Has pertenecido a la peña deportivista ‘Cambresa’?

Sí, es una pena que no siga tan activa, me hicieron socio honorífico y todo.





Tus directos de Instagram son seguidos por infinidad de personas...

Sí, todos los días a las 22.00 horas desde que tuve el Covid intento dinamizar esta hora con mucho humor. Me gusta llevar la camiseta del Depor. Llegué a 1.300 espectadores.





¿Cómo llevas el no poder asistir a Riazor cada domingo?

Está siendo duro, demasiado duro. Este año tuve la suerte de haber podido ir a dos encuentros. Recuerdo que contra el Salamanca me emocioné al entrar en Riazor. Fueron muchos meses sin hacerlo.





Ojalá ganemos los partidos que restan, pero nos falta gol

Preguntado acerca de las sensaciones que le está ofreciendo el Deportivo 20-21, Lucho sueña con el corazón pero con la cabeza mantiene serias dudas acerca de las opciones de ascenso blanquiazules.





¿Qué te está pareciendo la actual campaña del Depor en Segunda B?

Esta última victoria nos vuelve a dar esperanzas pero está siendo la temporada más dura de las que viví como deportivista. Tocamos fondo. Ojalá vayamos hacia arriba.





¿Confías en vencer los cuatro partidos que restan de la primera liguilla?

Ojalá los ganemos pero el ‘feeling’ actual no es demasiado bueno; a este equipo le falta gol, pegada.





¿Te dio pena que se fuese Fernando Vázquez del club?

Sí, nos daba ese plus de sentimiento que necesitaba el club. Aunque De la Barrera también está muy encima del jugador y le da confianza. Nos quedan pocos símbolos, uno de ellos puede ser Álex Bergantiños. Me da pena que no juegue más y siempre lo animo en Abegondo. Siente el club.