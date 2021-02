Donald Trump tiene el ego por las nubes

Trump se ha vuelto a librar. El considerado por muchos como el peor presidente de la historia de Estados Unidos es también el único al que han sometido a dos juicios políticos, aunque la lectura que hace él seguro que es algo así como que es el único que en dos ocasiones ha salido victorioso de los pérfidos ataques de sus enemigos. Por si no tenía suficiente ego. Dicen los que le han absuelto que como ya no está en el cargo era mejor dejarlo correr todo. Muerto el perro, ya se sabe. Como si no lo conociesen. Le ha faltado tiempo para denunciar que después de superar esta caza de brujas su movimiento –sea el que sea– no ha hecho más que empezar. Cuando parecía que podíamos respirar tranquilos, nos vuelve a meter el miedo en el cuerpo. Por lo que pueda pasar, mejor vayamos preparándonos para lo peor. Que con Trump de por medio, puede ser mucho.