El Depor, con toda la plantilla para una cita que está obligado a ganar

Después de siete jornadas sin ganar, el Deportivo está obligado a romper la serie ante el Guijuelo este domingo (17.00) en el Estadio Abanca-Riazor, ya que todo lo que no sea sumar los tres puntos le dejaría prácticamente sin opciones de acceder al grupo que luchará por el ascenso en la segunda fase de la temporada.

Los deportivistas han sumado tres puntos de los últimos 21 que han puesto en juego, no han ganado con su actual entrenador (cuatro partidos, dos empates) y en lo que va de 2021 aún no han sido capaces de marcar (seis partidos, cinco de Liga).

El Deportivo no gana desde finales de noviembre, hace casi una vuelta, está a dos puntos del tercer clasificado, el Compostela, y es quinto en la clasificación con dos partidos más que el equipo que le precede, el Celta B, y uno más que sus dos inmediatos perseguidores, Racing de Ferrol y Pontevedra.

Para poder seguir peleando por el ascenso en la segunda parte de la temporada, el Deportivo está obligado prácticamente a firmar un pleno de cinco victorias en lo que resta de la primera fase.

Su primera piedra en ese camino es el Guijuelo, el equipo al que Rubén de la Barrera, actual entrenador del Deportivo, clasificó para una promoción de ascenso a Segunda División.

Será un partido especial para el técnico coruñés, una cita en la que se reencontrará con uno de los jugadores a los que entrenó en el Guijuelo, Chuchi Jorqués, que esta semana se hizo cargo del banquillo del conjunto salmantino.

De la Barrera citó a todos los jugadores de la primera plantilla, entre ellos el portero colombiano Lucho García, que, si tuviera que debutar con el Deportivo en Liga, estaría obligado a hacerlo con una máscara protectora por una fractura de los huesos propios de la nariz.

El uruguayo Nacho González, Claudio Beauvue y Yago Gandoy regresan a los planes del entrenador tras haber sido descartados el pasado fin de semana ante el Coruxo (2-0).

El delantero Adri Castro, que cuenta con una ficha del filial y fue titular en O Vao, no ha sido citado para el encuentro con el Guijuelo