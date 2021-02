Rubén de la Barrera: “Estoy jodido por la plantilla, se merecen ganar”

El entrenador del Deportivo Rubén de la Barrera admitió en la previa del duelo de mañana ante el Guijuelo que desea lograr los tres puntos, por la urgencia, y sobre todo por sus futbolistas.

“Apurar la sesión de mañana para llegar preparados al partido y afrontarlo con plenas garantías y espero que el resultado le dé la razón a todo el esfuerzo que están haciendo los jugadores. Estoy jodido por la afición y por la plantilla de futbolistas, se merecen ganar porque los estoy viendo, si no los viera no me sentiría tan seguro”, relató.

Asimismo, incidió en que está convencido de que se pueden vencer en los cinco partidos restantes. “Si me preguntas si veo al Deportivo ganando los últimos cinco partidos te digo que sí. Por el juego, por los datos objetivos… ¿Va a ser así? No lo sé, pero tengo claro que si vamos a por los partidos y competimos como hay que competir las posibilidades (de ganar) aumentan”, aclaró.