Paz Gago firma ejemplares de su novela prima, en la que caricaturiza la figura del seductor

El paso a la novela era “una asignatura pendiente” y por el feedback recibido parece que ha sido el paso adecuado. José María paz Gago estrenó hace casi dos meses su “Desventuras de un seductor”, del que hoy firmará ejemplares en la librería Arenas, de 13.00 a 14.30 horas.

Tras estos dos meses con el libro a la venta, Paz Gago ha comprobado que “la poesía es para la inmensa minoría y la novela parece que es para mayorías”. Indica que con los poemarios no le había pasado de recibir tantos mensajes de lectores que están disfrutando de la obra.

El título de la pieza ya deja entrever a su protagonista, “el seductor al que todo le sale mal”, con una fuerte dosis de humor. Paz Gago recalca que “no me parecía de recibo crear el típico seductor que va de campeón, eso me parecía patético y en esta sociedad con una sensibilidad feminista muy integrada, no me parecía ni lógico, ni normal”. De ahí esa vuelta de tuerca al concepto, del seductor “seducido”, de convertir lo patético en cómico.

El salto a la novela le ha llevado a profundizar en la coherencia interna del propio género. El resultado ha sido bueno, hasta el punto de que “me piden una segunda parte”, aunque apuesta a que tirará por la intriga.