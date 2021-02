El amor en tiempo de coronavirus se apoya en la tecnología

La cuarentena como consecuencia del Covid-19 ha conllevado a tomar medidas para evitar el contagio y propagación del virus, entre ellas confinar a las personas, procurando así que únicamente tengan que salir de sus casas para lo necesario. Esto por supuesto ha afectado enormemente a las parejas que no viven juntas, por lo que han tenido que lidiar con una relación a distancia.



Al tener una relación a distancia son muchas las actividades típicas de pareja que se dificultan, entre ellas las relaciones sexuales. Sin embargo, los avances tecnológicos han permitido que esto no sea un problema actualmente gracias a la invención de los juguetes eróticos con app, los cuales permiten que las parejas puedan brindarse placer sin importar la distancia que haya de por medio.



Estos juguetes con app pueden ser controlados a la distancia para así proporcionarle placer a tu pareja y simular lo máximo posible una relación sexual. Inclusive, estos juguetes cuentan con distintas funciones para no caer en la monotonía, por lo que las parejas tendrán muchas horas de diversión.



No solamente tu pareja podrá tener el control absoluto del juguete mediante una aplicación móvil, sino que también el juguete podrá vibrar en sintonía con la música que estés escuchando en tu móvil. Sin lugar a dudas, son unas de las mejores invenciones tecnológicas que benefician significativamente a las parejas, sobre todo en los tiempos que se están viviendo en la actualidad.



De hecho, Ana Escudero, directora de comunicación de Diversual declara que ‘‘Los últimos meses se ha incrementado el interés por los juguetes sexuales capaces de ser controlados por una app móvil. Las parejas buscan placer y juego y este tipo de juguetes son una opción perfecta. Además, se han convertido en una solución ideal para parejas a distancia o parejas que por las circunstancias, no pueden verse físicamente.’’



Juguetes con app accesibles



Tiempo atrás la accesibilidad a los juguetes que funcionaban en base a una aplicación móvil era difícil, esto por el hecho de que sus precios eran bastante elevados y por ende no todos tenían la posibilidad de acceder a uno.



Pero esto con el transcurrir del tiempo ha cambiado, ahora es posible conseguir esta clase de juguetes eróticos a precios muy asequibles, por lo que es mucho mayor el número de personas que ahora tiene acceso a ellos.



Esto es sumamente beneficioso dado a que les brinda la posibilidad a las personas de experimentar aún más su sexualidad, ir más allá de lo básico y reforzar los lazos con su pareja, sin importar cuán lejos estén. Definitivamente es una opción que no se puede pasar alto.

Los beneficios de los juguetes con app



El beneficio más notable de los juguetes eróticos con app proviene de la pandemia del Covid-19, motivo por el cual han surgido muchas relaciones a distancia que buscan la manera de continuar recibiendo placer mutuo, lo cual es completamente normal en la vida entre parejas. Al tener juguetes eróticos que funcionan mediante un dispositivo móvil, tienen a su disposición la posibilidad de continuar teniendo relaciones sexuales, con la diferencia de que ahora será de un modo diferente: a la distancia.



Además, el uso de estos juguetes eróticos puede complementarse con más tecnología aún, aunque esto queda mayormente en la creatividad de las parejas, el hacer llamadas o videollamadas durante su uso aporta una experiencia que vale la pena probar.



Inclusive, también las parejas que no están en una relación a distancia pueden sacarles provecho a estos juguetes eróticos dado a que son de gran utilidad cuando se trata de salir de la rutina y probar algo nuevo. De este modo ninguna de las dos partes de la pareja se aburrirá de hacer siempre lo mismo porque tienen una nueva modalidad bastante interesante de conseguir placer.