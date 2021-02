Reactiva Betanzos ayudará a casi dos centenares de microempresas

El Ayuntamiento de Betanzos acaba de publicar la relación definitiva de las ayudas concedidas en el marco del Plan Municipal Reactiva Betanzos y anunció que se abonarán desde este misma semana, de acuerdo con las previsiones del Gobierno de Barral.





Tras los estudios de valoración y autorización por parte de los servicios de Intervención se iniciará el abono de las 180 ayudas concedidas a pequeñas empresas y autónomos que se vieron afectadas en su actividad diaria como consecuencia del Covid 19. La lista definitiva puede ser consultada en www.betanzos.gal.





A estas ayudas se unirán las del PEL-Reactiva provincial para los profesionales autónomos y microempresas que tuvieron que cerrar o vieron reducidos sus ingresos por las restricciones establecidas para contener la expansión del Covid-19. La Diputación de A Crouña destinará 244.000 euros, que se suman a los 150.000 euros que aportó Betanzos.





Los interesados también pueden consultar en la web municipal el listado, en este caso provisional, del PEL Reactiva provincial que se encuentra en periodo de exposición pública para la presentación de alegaciones antes de cerrar el definitivo de admitidos y el pago de las ayudas.





En el Plan Reactiva Municipal se presentaron 287 peticiones de las que 107 resultaron denegadas al no ajustarse a las bases de la convocatoria (59 de ellas por no tener domicilio fiscal en Betanzos; 36 por deudas con la Seguridad Social o Hacienda; cuatro por incumplir que la actividad desarrollada se viese afectada por el cierre de establecimientos dispuesto en el real decreto de 17 de marzo o, si no fuese el caso, que la actividad tuviese una reducción de su facturación durante el mes siguiente a la declaración de alarma de por lo menos el 50% en relación con la media del semestre anterior; uno por deudas con la administración municipal y seis a las que se le pidió más documentación y no la presentaron, al que se suma uno en que la solicitud se cursó fuera de plazo, indicaron desde Betanzos.





EL PP urge a garantizar la seguridad sanitaria y jurídica de las terrazas

La portavoz del PP, Cecilia Vázquez, exige al Ayuntamiento de Betanzos que facilite a los establecimientos de hostelería todos los trámites necesarios para poder servir en el exterior. Es imprescindible que el municipio asesore a los profesionales del sector, para que las instalaciones de estas características puedan trabajar con todas garantías sanitarias y legales. En definitiva “el concello tiene que garantizar mediante una adaptación de sus ordenanzas la seguridad jurídica de las terrazas e instalaciones destinadas al consumo al aire libre” comentó Vázquez.





En este sentido, indicó que en mayo pasado, tras el confinamiento, el edil del área aseguró a propietarios de varios locales que se facilitaría y regularía con garantías las instalaciones exteriores.