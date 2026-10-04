Castañer y sus 100 años de historia

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Castañer presenta su colección Fall-Winter 26/27, una propuesta que parte del legado artesanal de la firma para avanzar hacia un lenguaje más contemporáneo, sofisticado y sensorial.

Bajo la idea de Contemporary Craftsmanship, la nueva temporada celebra el valor del oficio, la honestidad de los materiales y la belleza de las piezas creadas para perdurar.

La colección llega, además, en un momento especialmente significativo para la marca: la antesala de su centenario.

En 2027, Castañer celebrará 100 años de historia, una trayectoria que comenzó en Banyoles en 1927 y que ha convertido la alpargata en un icono internacional de moda mediterránea. En este contexto, FW26/27 funciona como una mirada hacia el futuro sin perder el origen: una colección que revisita los códigos esenciales de la casa y los proyecta hacia una nueva etapa.

La colección de mujer abre con Color Block Edition, una propuesta en ante que explora el contraste cromático a través de tonos cálidos como moka y nuez. La familia está compuesta por tres modelos:

Blaudell, una cuña con plataforma y cierre al tobillo que reinterpreta la alpargata desde una silueta más rotunda; Brava, una espardeña plana con lazada, ligera y versátil, pensada para el día a día; y Joyce, una cuña cerrada con cintas al tobillo que combina feminidad, comodidad y el sello artesanal de la casa. En todos ellos, el juego entre el ante y el yute teñido refuerza la idea de color block desde una mirada natural, sofisticada y profundamente Castañer.

La colección Fall-Winter 26/27 Cedida

La colección continúa con Satin Braid Edition, una familia que introduce el satén trenzado desde una mirada elegante, luminosa y profundamente artesanal. Disponible en tonos ocre y negro, esta línea juega con el brillo sutil del satén y la textura del trenzado para construir piezas con presencia, pensadas para elevar tanto looks de día como propuestas de noche. La familia está compuesta por Fede, una sandalia de tacón con plataforma que combina altura, comodidad y carácter; Viena, una sandalia de tacón ancho y cierre al tobillo que reinterpreta el satén desde una silueta sofisticada y versátil; y Vilnia, una versión en negro con plataforma que aporta una lectura más rotunda y contemporánea.

La propuesta se completa con el bolso Bali, diseñado en el mismo acabado trenzado y concebido como el complemento natural de la familia.

La colección continúa con Textured Check Velvet, una familia que introduce el terciopelo grabado como uno de los materiales protagonistas de la temporada. En tonos profundos como marrón oscuro y jungla, esta línea aporta textura, volumen y una lectura más invernal del universo Castañer.

La colección Fall-Winter 26/27 Cedida

La familia está compuesta por tres modelos de calzado: Vero, una sandalia de tacón con plataforma y cierre al tobillo que combina presencia y comodidad; Visby, una versión más cerrada y sofisticada, con punta redondeada y tacón ancho, pensada para elevar looks de día y de noche; y Neandra, un botín con tacón y elástico lateral que traslada la riqueza del terciopelo a una silueta más urbana y versátil. La propuesta se completa con el bolso Small Victoire, en los mismos acabados de terciopelo grabado, concebido como el complemento natural de la familia.

Dentro del universo del terciopelo, The Velvet Edit propone una lectura más depurada y esencial de este material. Confeccionada en velvet fabric y disponible en tonos como el jungla y marrón oscuro, esta familia apuesta por una silueta plana, cómoda y sofisticada, pensada para acompañar el día a día con un gesto de elegancia sutil. La línea está compuesta por el modelo Gema, una bailarina cerrada que reinterpreta el calzado plano desde una mirada suave, femenina y contemporánea.

La colección Fall-Winter 26/27 Cedida

La riqueza del terciopelo continúa con Bloom Embroidery Velvet, una familia que eleva este material a través del bordado estampado, aportando una dimensión más artesanal, delicada y visual a la colección. Disponible en tonos negro, y jungla, esta línea combina la suavidad del velvet fabric con motivos bordados que introducen textura, contraste y un punto ornamental sin perder la elegancia natural de Castañer. La familia está compuesta por Virgo, una sandalia de tacón con plataforma y cierre al tobillo en la que el bordado cobra protagonismo sobre la pala y el tacón; y Gisele, una bailarina cerrada que traslada este trabajo decorativo a una silueta plana, cómoda y versátil. La propuesta se completa con el bolso Smal Victoire Embroidered, que incorpora el mismo terciopelo bordado y refuerza la continuidad estética de la familia.

La colección incorpora también Animal Print Capsule, una familia que introduce el estampado leopardo sobre calf hair como una de las propuestas con más carácter de la temporada. Con una paleta cálida y profunda, esta línea aporta fuerza, textura y una actitud más atrevida al universo Castañer, manteniendo siempre el equilibrio entre tendencia y sofisticación. La familia está compuesta Elisa, un mocasín plano que traslada el estampado a una silueta cómoda y cotidiana; y el bolso Simone, diseñado en el mismo acabado para reforzar la continuidad visual de la cápsula.

La colección Fall-Winter 26/27 Cedida

La colección avanza con Artisan Stitch Line, una familia en ante que pone el foco en el detalle artesanal y en la precisión del trabajo manual. Disponible en tono topo, esta línea destaca por sus costuras visibles y acabados delicados, que aportan textura y refuerzan el savoir-faire de Castañer desde una mirada sobria y contemporánea. La familia está compuesta por Tina, un botín plano de líneas limpias y espíritu versátil; Adela, una sandalia de tacón bajo con cierre al tobillo que combina feminidad y comodidad. La propuesta se completa con el bolso Isabel, diseñado en el mismo ante y con detalles metálicos que acompaña el carácter artesanal de la línea.

Seguimos en el universo del ante con The Suede Core, una familia que reivindica uno de los materiales esenciales del invierno desde una mirada sobria, cálida y atemporal. Disponible en tonos carbón, castaño y negro, esta línea apuesta por siluetas versátiles y depuradas, pensadas para acompañar distintos momentos del día sin perder el carácter artesanal de Castañer. La familia está compuesta por Nimba, una bota alta de tacón ancho que aporta elegancia y presencia; Becky, un botín de tacón con una silueta más rotunda y contemporánea; y Brisbane, un botín con cuña que combina comodidad, altura y espíritu urbano.

La colección Fall-Winter 26/27t Cedida

La colección continúa con Knit Tie Duo, una familia en ante que introduce el detalle del lazo como elemento distintivo. Disponible en tonos carbón y burdeos, esta línea combina la suavidad del suede con una construcción relajada y femenina, aportando un gesto más cálido y envolvente al calzado de invierno. La familia está compuesta por Narnia, un botín de tacón con cordón lateral que aporta estructura y personalidad; y Mery, un zapato plano acordonado que reinterpreta la comodidad cotidiana desde una mirada más delicada y contemporánea. En ambos modelos, el detalle del lazo suaviza la silueta y refuerza el equilibrio entre funcionalidad, estilo y el carácter artesanal propio de Castañer.

La colección sigue con Core Nappa Series, una familia que trabaja la napa desde una mirada esencial, pulida y atemporal. Disponible en color negro, esta línea apuesta por siluetas limpias y acabados depurados, donde la calidad del material se convierte en el verdadero protagonista. La familia está compuesta por Eli, una bota alta de líneas sobrias que aporta elegancia y estructura al invierno; y Elsa, un botín de caña media con tacón bajo que combina funcionalidad, comodidad y sofisticación. En ambos modelos, la napa aporta un brillo natural y una textura flexible que refuerzan el carácter refinado de la propuesta, consolidando Core Nappa Series como una línea de básicos elevados dentro del universo Castañer.

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Dentro de esta familia, Castañer amplía el trabajo de la napa con una segunda propuesta centrada en siluetas versátiles y acabados de carácter más urbano. Disponible en negro y marrón, esta línea mantiene la misma esencia depurada de la familia anterior, pero introduce piezas pensadas para distintos momentos del día, desde el botín elegante hasta el mocasín plano y el bolso como complemento clave. La familia está compuesta por Aldo, un botín de tacón medio y líneas limpias que aporta estructura sin perder comodidad; y Erika, un mocasín de silueta clásica que reinterpreta el calzado plano desde una estética pulida y contemporánea. La propuesta se completa con el bolso Simone Trenza, una pieza en napa con cierre fruncido y asa larga que incorpora el trabajo de trenzado como guiño al savoir-faire artesanal de la casa.

La colección continúa con The Lace-Up Edit, una familia que trabaja la napa suave desde una mirada más fluida, femenina y contemporánea. Disponible en tonos topo y café, esta línea introduce el detalle de las lazadas como elemento distintivo, aportando movimiento y delicadeza a siluetas de vocación atemporal. La familia está compuesta por Ariel, un botín de tacón bajo con caña flexible y líneas relajadas que acompaña el pie con naturalidad; y Sybil, una bailarina destalonada con cintas al tobillo que reinterpreta el calzado plano desde una estética ligera y sofisticada.

La colección de mujer se cierra con Shelley Bag, un bolso que amplía el universo Castañer a través de una propuesta funcional, contemporánea y conectada con los materiales de la temporada. Confeccionado en piel y cinta textil mecánica, el modelo se presenta en formato grande y en color negro. Su silueta envolvente, las asas integradas y el contraste entre la piel lisa y el trabajo textil aportan textura, carácter artesanal y una elegancia versátil pensada para acompañar el día a día.

Para hombre, Castañer apuesta por una propuesta depurada en la que el ante se convierte en el hilo conductor. La familia Timeless Men Series reúne los modelos Nino, Parker y Nemo, tres reinterpretaciones de la alpargata masculina que combinan líneas relajadas, comodidad y un marcado carácter atemporal. Presentados en tonos topo, marrón y azul oscuro, los diseños incorporan suelas de yute y acabados cuidados que refuerzan el savoir-faire artesanal de la firma.

La propuesta se completa con Curated Edition y el modelo Nacho, un mocasín de ante en color topo que eleva este esencial masculino mediante una silueta limpia y sofisticada. Su diseño equilibra tradición y contemporaneidad, manteniendo la naturalidad y la elegancia relajada que definen la colección.