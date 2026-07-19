Astronomía y Astrología: el universo se convierte en moda en el desfile anual de FormArte 2026

Una pieza de la colección Annihilation de Gloria Castelo Cedida

Bajo un cielo imaginario donde las constelaciones guiaban cada paso sobre la pasarela, la Escuela de Moda FormArte celebró una nueva edición de su esperado desfile anual con una temática tan evocadora como inagotable: ‘Astronomía y Astrología’. La Fundación Luis Seoane fue el escenario elegido para acoger un espectáculo donde creatividad, técnica y narrativa se fusionaron para demostrar el talento de una nueva generación de diseñadores gallegos. El evento reunió las colecciones finales del alumnado, convertidas en auténticos ejercicios de autor.

Lejos de plantear una simple interpretación del universo, los estudiantes exploraron la dualidad entre la ciencia y el misterio, entre la precisión de la astronomía y el simbolismo de la astrología. El resultado fue una sucesión de propuestas que viajaban entre galaxias, eclipses, nebulosas, planetas y signos del zodiaco, transformando conceptos celestes en prendas con una fuerte identidad estética.

Colección Gravedad Zero de Inés Fernández Cedida

Una pasarela inspirada por el cosmos

Desde el primer look quedó claro que el hilo conductor iba mucho más allá de una inspiración superficial. Cada colección desarrolló un relato propio, utilizando el cielo como lenguaje visual para hablar de identidad, transformación, energía o destino.

Los tejidos metalizados evocaban la superficie de los cuerpos celestes, mientras que las transparencias recreaban la inmensidad del espacio. Bordados realizados con cristales, lentejuelas y aplicaciones tridimensionales simulaban mapas estelares, constelaciones y lluvias de meteoritos. Los volúmenes arquitectónicos recordaban las órbitas planetarias y las siluetas fluidas parecían moverse con la ligereza de una nebulosa.

Colección Carrera espacial de Lucía Guntín. Cedida

La paleta cromática alternó los negros infinitos del universo con azules noche, violetas cósmicos, plateados, dorados solares y destellos iridiscentes que capturaban la luz en movimiento. Cada salida reforzaba la sensación de estar contemplando un firmamento convertido en alta costura.

Diseño conceptual con una sólida ejecución técnica

Uno de los aspectos más destacados del desfile fue el equilibrio entre creatividad y construcción. Las colecciones evidenciaron el aprendizaje adquirido durante la formación en patronaje, confección, investigación textil y desarrollo conceptual.

Lejos de limitarse al impacto visual, los diseños mostraron una cuidada elaboración técnica: patronajes experimentales, superposición de materiales, acabados artesanales y una búsqueda constante de innovación en las superficies textiles.Muchas de las prendas jugaron con la deconstrucción, las capas y las asimetrías para generar movimiento, mientras otras apostaron por estructuras escultóricas que convertían el cuerpo en una auténtica constelación en movimiento.

Colección Coalescence I de Aldara Leal. Cedida

La astrología como lenguaje creativo

Si la astronomía aportó la dimensión científica del proyecto, la astrología introdujo el componente emocional y simbólico.

Los doce signos del zodiaco aparecieron reinterpretados desde una visión contemporánea, alejándose de los clichés para convertirse en códigos visuales. Motivos solares, lunas crecientes, eclipses, cartas astrales y símbolos planetarios se integraron en estampados, bordados y accesorios sin caer en la literalidad.

Colección MicroCEO de María Brandón Cedida

Cada diseñador encontró una forma distinta de dialogar con el universo: algunos apostaron por una estética futurista cercana a la ciencia ficción; otros exploraron un romanticismo oscuro inspirado en las noches estrelladas; mientras que varias propuestas incorporaron referencias mitológicas y esotéricas desde una perspectiva moderna.

Una plataforma para el talento emergente

El desfile anual representa uno de los momentos más importantes para los estudiantes de la escuela, ya que supone la presentación pública de meses de investigación, desarrollo y trabajo artesanal.

Cada colección funciona como una carta de presentación ante profesionales del sector, medios especializados y empresas de la industria, convirtiéndose en el primer gran escaparate de los futuros diseñadores.

Colección Erotomechanics de Iván Rivas Cedida

En un momento en el que la moda busca cada vez más voces con personalidad, propuestas sostenibles y discursos propios, iniciativas como esta permiten descubrir el potencial creativo de una nueva generación preparada para afrontar los retos de la industria.

FormArte, un referente en la formación de moda

Con este desfile, FormArte reafirma su compromiso con una enseñanza que combina creatividad, innovación y dominio técnico. La escuela continúa apostando por proyectos que desafían los límites convencionales del diseño y fomentan una visión autoral de la moda, preparando a sus estudiantes para desenvolverse en un sector en constante evolución.

Colección Simbiosis de Delia López. Cedida

‘Astronomía y Astrología’ no fue únicamente una temática; fue una invitación a mirar hacia el cielo para imaginar nuevas formas de crear. Un recordatorio de que la moda, como el universo, está en permanente expansión, y de que el talento puede encontrarse en cada nueva estrella que comienza a brillar sobre la pasarela.

Colecciones y Diseñadores. Colecciones Segundo Curso

Los alumnos de segundo curso han creado 12 micro colecciones inspiradas en las cartas del tarot.

Colecciones Graduados:

1. Gravedad Zero (de Inés Fernández). Una oda divertida a la gravedad, elemental para nuestra existencia. La fuerza fundamental de atracción entre objetos con masa, responsable de que los objetos caigan y por ello nos mantengamos en la superficie terrestre, los planetas orbiten y las estrellas y galaxias se mantengan unidas.

Colección Chen de Eduardo Sánchez Cedida

2. Carrera espacial (de Lucía Guntín). Esta colección, inspirada en la carrera espacial, combina tejidos técnicos con detalles de cremalleras y ojetes metálicos para crear prendas de estética futurista, funcional y contemporánea.

3. Coalescence I (de Aldara Leal). Coalescence nace de las superficies del espacio y de los fenómenos que las transforman. A través de cristalizaciones, impactos y fragmentos, la colección convierte la textura en su lenguaje principal, dando forma a prendas que parecen transformadas por la materia y el paso del tiempo.

Colección Principino de Borja Guiaquinto. Cedida

4. MicroCEO (de María Brandón). MicroCEO explora la transformación del cuerpo humano tras la invasión de un microorganismo alienígena, donde la carne muta y florece hacia una nueva conciencia colectiva. Una metamorfosis oscura y orgánica.

5. Erotomechanics (de Iván Rivas). Colección inspirada en la estética biomecánica de H. R. Giger. Explora la fusión entre la piel y la máquina a través de siluetas oscuras, texturas orgánicas y elementos mecánicos. Entre la sensualidad y la oscuridad, las piezas presentan un universo donde el cuerpo se transforma y desafía los límites entre lo humano y lo artificial.

Horizonte de sucesos de Kevin Guillán Cedida

6. Simbiosis (de Delia López). Colección inspirada en un planeta imaginario donde los seres que lo habitan viven en una conexión profunda con su propia naturaleza. En este universo místico y espiritual, cuerpo, entorno y energía se fusionan en armonía. Las prendas exploran esa relación simbiótica a través de formas orgánicas, transformaciones y detalles que evocan un mundo etéreo, donde la identidad florece en equilibrio con su esencia.

7. Annihilation (de Gloria Castelo). Colección inspirada en el libro y película del mismo nombre. Gira en torno a un fenómeno de origen extraterrestre que produce la mutación y la combinación de seres vivos entre sí, además de abordar temas propiamente humanos, como nuestra tendencia a la autodestrucción.

Colección Órbita de Lola Saavedra Cedida

8. Chen (de Eduardo Sánchez). Inspirada en la cosmología maya, esta colección reinterpreta símbolos ancestrales desde una visión contemporánea. El streetwear masculino y femenino se construye con estructuras definidas y telas de tapicería. Una fusión entre tradición, identidad y modernidad.

9. Principino (de Borja Guiaquinto). La colección cuenta la historia de ‘El Principito’ y sus cinco personajes principales. La colección reinventa siluetas y prendas clásicas con colores, tejidos, texturas y estampados únicos. El resultado es una propuesta creativa y llena de vida, que logra moverse de forma perfecta entre lo clásico y lo divertido.

Colección Unfathomed de Inés Lema Cedida

10. Horizonte de sucesos (de Kevin Guillán). Colección streetwear inspirada en los agujeros negros que explora la salud mental mediante formas distorsionadas y referencias al espacio-tiempo. Representa el peso emocional y el impacto que la intensidad interna puede generar tanto en la persona como en su entorno.

11. Órbita (de Lola Saavedra). Órbita se inspira en cinco planetas, tomando sus colores, texturas y características como punto de partida para el diseño de cada look. La propuesta transforma elementos del universo en prendas contemporáneas, combinando materiales, siluetas y detalles que reflejan la identidad visual de cada planeta.

Colección Entropía de Clara Mijangos Cedida

12. Unfathomed (de Inés Lema). Unfathomed explora el horror cósmico inspirado en H. P. Lovecraft y las criaturas que habitan más allá de lo conocido. La colección transforma lo abisal, lo extraño y lo incomprensible en formas, texturas y siluetas que evocan misterio y fascinación.

13. Entropía (de Clara Mijangos). Entropía se inspira en la teoría física sobre la muerte térmica del universo, que describe el fin del universo en cuatro fases debido a la expansión de la energía oscura. Con una estética intelectual, rinde homenaje a los grandes físicos de la historia.