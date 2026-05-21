El engaño de las nubes primaverales en Galicia: por qué la crema solar ya es imprescindible

La crema solar ya no es un producto que solo tengamos que usar en verano Cedida

La llegada de la primavera es sinónimo de la llegada de la alegría y el buen tiempo. En España tenemos un contraste bastante interesante entre el norte y el sur. No es lo mismo la primavera en el norte, en toda la zona de Galicia, por ejemplo, que en el sur de nuestro país. En el norte las temperaturas suelen ser muy suaves, tanto que muchas personas se confían y la presencia de nubes y temperaturas más bajas hacen que piensen que el sol no incide en la piel. Pues nada más lejos de la realidad, en muchas ocasiones las insolaciones y las quemaduras en la piel se producen cuando el sol está escondido tras las nubes porque el cuerpo aguanta más esos rayos que inciden de la misma forma. Por ello, la crema solar se ha convertido en un imprescindible que no podemos dejar de lado. Los protectores solares de farmacia son muy demandados cuando llega este tiempo. Te contamos por qué son un imprescindible y la evolución de este tipo de cremas desde que se empezaron a formular a día de hoy.

Razones por las que el protector solar es un imprescindible

La crema solar ya no es un producto que solo tengamos que usar en verano. Su uso es constante durante todo el año. Es importante añadirlo como otro paso de la rutina facial. Pero, ¿cuáles son las razones por las que se ha convertido en un imprescindible?

• Por la radiación solar constante. Los rayos UVA inciden, en igual medida, sobre la piel, atravesando las nubes así como los cristales.

• Para frenar el envejecimiento de la piel. Usar un buen protector solar evita hasta en un 80% las arrugas producidas por el sol, así como las manchas que pueden aparecer en la piel antes de tiempo.

• Previene el riesgo de padecer un melanoma, es decir, un cáncer de piel.

• Aunque no lo creamos, la luz azul también daña la piel por lo que protegerla contra este tipo de luz también es fundamental.

• No solo el sol, sino la contaminación también producen daños en la piel, daños que el protector solar cubre.

Evolución de los protectores solares con el paso de los años

Con el paso de los años los protectores han ido derivando en fórmulas mucho más gustosas y ligeras. Se acabaron esos protectores pastosos que dejaban la piel blanca durante horas.

Ahora las cremas se caracterizan por tener:

• Texturas mucho más ligeras. Además de cremas, podemos encontrar en el mercado brumas, geles y fluidos más acuosos que facilitan la absorción.

• Se mezclan con otros productos cosméticos. Muchas son las cremas hidratantes que ahora se refuerzan con protector solar. Es una forma de hidratar la piel y protegerla en un solo paso.

• Existen muchos formatos de cremas solares para aplicar en casa o llevar en el bolso, incluso en formato viaje. Un plus para no olvidarse nunca de este paso tan importante.

En definitiva, el protector solar es un imprescindible que no podemos dejar de lado, incluso en zonas como en Galicia donde el sol es más traicionero y las temperaturas en primavera suelen ser más suaves. Protégete siempre y lo agradecerás de por vida.