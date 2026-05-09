Adolfo Domínguez vuelve a marcar estilo con un lema que reivindica lo natural

Una etiqueta con el nuevo lema de Adolfo Domínguez "El lino es nuestro" EC

La moda vuelve a mirar hacia lo esencial. La firma Adolfo Domínguez ha presentado un nuevo lema de marca, “El lino es nuestro”, una declaración de intenciones que conecta directamente con el legado creativo del diseñador gallego y con una de las campañas más recordadas de la publicidad española: “La arruga es bella”.

La nueva propuesta aparece ya en las etiquetas de algunas de sus prendas y reivindica el lino como símbolo de autenticidad, comodidad y elegancia natural. El mensaje enlaza con la filosofía que convirtió a la marca en un referente internacional desde los años ochenta, cuando el diseñador defendió una moda menos rígida, más humana y alejada de artificios.

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Décadas después de revolucionar el sector con “La arruga es bella”, un eslogan que marcó a generaciones y sigue plenamente vigente, la compañía vuelve a apostar por un discurso reconocible y coherente con los nuevos valores del consumidor: sostenibilidad, materiales nobles y diseño atemporal.

Además, la referencia al lino no es casual. Se trata de uno de los tejidos más asociados a la frescura, la durabilidad y la producción responsable, elementos cada vez más presentes en las estrategias de las grandes marcas de moda. La etiqueta también incorpora el sello “Certified B Corporation”, que acredita el compromiso social y ambiental de la empresa.