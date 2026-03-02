Cuánto cuesta instalar una alarma en casa en 2026: precios reales y qué influye en el coste

Alarma en casa EC

Proteger tu casa con una alarma es una de las decisiones más prácticas que puedes tomar en 2026. Sin embargo, el precio final varía mucho según el tipo de sistema, la modalidad de pago y las características de tu vivienda. Un piso pequeño con un kit básico sin cuotas puede salir por unos 60–80 €, mientras que un chalet con alarma conectada a central receptora acumula fácilmente 900–1.200 € en dos años. Entre ambos extremos hay decenas de combinaciones que conviene conocer antes de firmar nada.

Cuánto cuesta una alarma para casa en 2026

El mercado español ofrece tres grandes franjas de precio según el modelo que elijas. Las alarmas con cuota mensual y conexión a central receptora se mueven entre 35 y 50 € al mes tras el periodo promocional, lo que supone un gasto acumulado de 750 a 1.200 € en 24 meses. Las promociones iniciales pueden arrancar en 19,90 €/mes, pero conviene fijarse siempre en la cuota estable posterior.

Si prefieres un kit sin cuotas de tipo doméstico, los precios alarmas para el hogar van de 60 a 400 € en un solo pago. Estos sistemas incluyen central, sensores y app móvil, aunque no ofrecen vigilancia profesional 24/7. Para quienes buscan equipo profesional homologado de grado 2 sin vincularse a una central, la inversión ronda los 900–1.200 € con instalación incluida.

El dato más fiable para comparar opciones es el coste acumulado a 24 meses, ya que refleja el precio real por encima de cualquier oferta temporal.

Alarma con cuota o sin cuotas: qué te conviene más

Las grandes compañías de seguridad trabajan con un modelo de cuota mensual que incluye equipo en cesión, instalación bonificada, mantenimiento y conexión permanente a central receptora. La ventaja principal es que no pagas nada de entrada y cuentas con supervisión profesional las 24 horas. El inconveniente llega con la permanencia, que suele ser de 24 meses, y con la subida de precio tras la promoción inicial.

Las alarmas sin cuotas concentran todo el gasto en la compra del equipo. Un kit básico con 2–3 sensores puede costar unos 60–80 €, mientras que los packs completos para piso o chalet se sitúan entre 199 y 369 € en tiendas especializadas. No hay pagos periódicos ni contratos de permanencia, lo que da libertad total para cambiar de sistema cuando quieras.

La elección depende de tus prioridades. Si valoras la monitorización profesional constante, la cuota mensual compensa. Si prefieres autonomía y menor gasto a largo plazo, un kit en propiedad resulta más económico.

Qué factores hacen subir o bajar el precio de tu alarma

El tipo de vivienda es el primer factor determinante. Un piso estándar con una o dos entradas necesita menos dispositivos que un chalet con jardín, garaje y varias plantas. Los sistemas para casas grandes suelen requerir detectores perimetrales y más cámaras, lo que eleva tanto la cuota como el coste del equipo.

La tecnología incluida también pesa en la factura. Añadir videovigilancia, sensores de inhibición, conectividad 4G de respaldo o funciones de domótica incrementa el precio respecto a un pack básico con detector de movimiento y sirena.

Otro aspecto relevante es el tipo de instalación. Los sistemas inalámbricos reducen o eliminan el coste de mano de obra, mientras que las alarmas cableadas pueden suponer entre 200 y 600 € adicionales solo en instalación. Por último, la propiedad del equipo influye en tu flexibilidad futura. Comprarlo te libera de permanencias; recibirlo en cesión implica devolver los dispositivos si decides cambiar de compañía.