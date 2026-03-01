Tommy Hilfiger y Cadillac Fórmula 1 Cedida

A medida que la Fórmula 1 continúa su ascenso cultural global, esta colección marca la llegada del Cadillac Fórmula 1® Team a la parrilla, con Tommy Hilfiger como socio oficial de moda para 2026.

Tommy Hilfiger presenta la colección de prendas fanwear del Cadillac Formula 1 Team, que incluye réplicas del uniforme del equipo y otras prendas representativas de ambas marcas. Se prevén lanzamientos adicionales a lo largo de la temporada 2026 para carreras seleccionadas y momentos clave de los pilotos. Como expresión completa del estilo del equipo, la colección se basa en una herencia compartida de diseño icónico, aportando un carácter vibrante y una innovación audaz al escenario mundial de la F1.

Basada en el estilo clásico americano de Tommy Hilfiger, la colección se inspira en la larga relación de

la marca con este deporte y reinterpreta los códigos de diseño atemporales con un toque contemporáneo y seguro.

Se trata de una nueva visión de la moda para el circuito, moldeada por el sentido de pertenencia, la expresión personal y la autenticidad.

“Esta colección rinde homenaje al legado de la marca Tommy Hilfige en la Fórmula 1 y al deporte en el que se ha convertido hoy en día”, afirmó Lea Rytz Goldman, Global Brand President de Tommy Hilfiger. “Durante décadas, Tommy ha llevado la moda al deporte y al entretenimiento, y la F1® es ahora una importante fuerza cultural en la que nos mostramos de una manera única. La colaboración con el equipo Cadillac Formula 1® nos permite crear clásicos preppy que son auténticos, coleccionables y realizados para los aficionados”.

Esta colección fanwear transmite el orgullo por el equipo a través de siluetas cómodas. Las réplicas reflejan la equipación oficial del equipo, desde gorras de piloto hasta camisetas y polos, con prendas mejoradas gracias a su rendimiento transpirable y sus detalles de precisión. Una refinada paleta de colores, que incluye rojo, blanco y negro, acentuada con toques metálicos y cromados, refuerza el sentimiento de pertenencia y el espíritu de la cultura de las carreras.

“Esta colaboración une a dos marcas estadounidenses emblemáticas que comparten la misma visión del diseño, el rendimiento y la relevancia cultural”, afirmó Cassidy Towriss, Chief Brand Advisor del Cadillac Formula 1® Team. “En estrecha colaboración con el equipo de Tommy Hilfiger, hemos creado una línea de ropa fanwear que transmite autenticidad, sofisticación y fidelidad a la identidad que estamos construyendo. La colección 2026 es solo un adelanto de lo que está por venir, y estamos deseando seguir ofreciendo productos a los aficionados a medida que el Cadillac Formula 1® Team va tomando forma dentro y fuera de la pista”.