The Daily Dose de Café

Prendas de la temporada SS'26 de House of Sunny Cedida

Para la temporada SS’26, House of Sunny recurre al ritual diario de la clásica cultura del café británico. El último lanzamiento de la temporada se titula acertadamente ‘La Dosis Diaria’, inspirado en el ritmo tranquilo de la vida cotidiana: platos llegando a la mesa, tazas de té a medio terminar, conversaciones que se superponen, desayuno que se extiende hasta la comida sin prisa.

La cultura del café representa un hilo conductor constante en el ajetreo de la vida: un espacio para reunirse, hacer una pausa, observar y convivir con un café, integrado en el ritmo del día.

Fotografiada en un café de Camden, al norte de Londres, la colección refleja un ritmo de vida relajado. Funcional pero instintiva, auténtica pero divertida, The Daily Dose captura la facilidad de vestirse para el día a día: prendas que se adaptan con naturalidad a cada momento, desde el café de la mañana hasta las conversaciones de la tarde.

En la nueva colección, House of Sunny reinventa siluetas familiares con un toque relajado y detalles bien pensados. Los tejidos de punto con imágenes bordadas y las camisetas clásicas en tonos pastel evocan escenas cotidianas (y tus dulces favoritos), mientras que los chándales con estampados retro, los polos de punto y las llamativas chaquetas de vuelo y Harrington de estilo clásico aportan nostalgia, desenfado y ese estilo chic de abuelo, siempre a la moda. Con una fluidez que oscila entre la moda masculina y femenina, estas prendas están diseñadas para vivirlas con estilo.

Fiel al estilo icónico y alegre de la marca, The Daily Dose equilibra comodidad con carácter. La colección se inspira en las pequeñas comunidades que se forman en los espacios cotidianos: las quedadas de chicas, la primera cita, una comida inolvidable... las conversaciones que surgen entre desconocidos en mesas contiguas. Está hecha para momentos de relax, conexiones fáciles y momentos sin prisas disfrutando de buena comida, buena compañía y un buen café.

“Siempre me han inspirado los momentos cotidianos que la gente suele pasar por alto”, dice Sunny Williams, fundadora de House of Sunny. “Los cafés tienen una magia serena. Son lugares donde la vida simplemente transcurre. Ves a la gente ir y venir, sentada sola o junta, hablando, pensando, viendo pasar el mundo. No hay presión por actuar ni por apresurarse, y esa idea realmente dio forma a esta colección. The Daily Dose trata de vestirse para esos momentos sin darle demasiadas vueltas: prendas que puedes usar durante el día y ser tú mismo”, asegura Williams.

En esencia, The Daily Dose es una celebración de lo cotidiano: los pequeños momentos repetidos que dan forma a cómo vivimos, nos vestimos y nos conectamos.