Manifiesto de la moda portuguesa

Desfiles del Salón de la moda de Portugal Otoño/Invierno 2026

Nuestros vecinos portugueses hacen toda una declaración de intenciones con una moda excepcional. En el Salón de moda de Portugal Otoño/Invierno 2026, París no fue un mes más en el calendario de la moda lusa. Fue la culminación de un viaje. Entre Milán, París y Copenhague, la moda portuguesa se presentó como un ecosistema con identidad propia, cimentado en la continuidad, la coherencia y en una visión clara de su lugar en el contexto internacional.

Lejos de ser una sucesión de eventos aislados, esta trayectoria reflejó un trabajo sostenido a lo largo del tiempo, donde diseñadores consagrados, nuevas generaciones y un ecosistema que conecta creación, industria y mercado convergieron en un solo movimiento.

Una Portugal Fashion que comenzó a operar dentro de los sistemas de moda europeos con madurez, ambición y consistencia.

Moda y Arte en Portugal

Lo que sigue es un retrato de las diferentes acciones que dieron forma a este viaje. Portugal Fashion debutó en la Semana de la Moda de Copenhague con el evento Portugal Fashion & Arts: Inside the Studios, comisariado por Marques’Almeida. Más que una presentación tradicional, esta presencia se concibió como un ejercicio de exhibición y transparencia, centrando la narrativa en los procesos, materiales y prácticas creativas.

Al alejarse del formato clásico de desfile de moda, el evento se alineó con el pensamiento crítico y los valores que definen el ecosistema creativo de Copenhague, reforzando un enfoque donde la sostenibilidad, la innovación y la originalidad se manifestaron como práctica en lugar de solo discurso.

Visión de la moda portuguesa

El Manifiesto de la Moda Verdadera se presentó en Copenhague en el marco del evento Portugal Fashion & Arts: Inside the Studios , con una presencia deliberadamente sobria y discreta. Más que un momento autónomo, el manifiesto surgió como una capa de interpretación dentro de la experiencia, visible en los procesos, materiales y prácticas presentados.

Lejos de ser un conjunto de reglas o intenciones abstractas, el manifiesto reconocía una realidad ya existente en la moda portuguesa, construida sobre el saber hacer, la estrecha relación entre creación y producción y la responsabilidad por los materiales, los procesos y las personas.

Al abrazar la moda de diseño y apoyar a los nuevos diseñadores como pilares de un modelo sostenible, el Manifiesto de la Moda Verdadera también propuso un camino de mayor concienciación pública, reforzando la relevancia de la moda hecha en Portugal en un contexto dominado por la lógica del consumo rápido y desechable.

Desfile de E.W. Baker en París

París fue escenario de un momento decisivo para la moda portuguesa. Ernest W. Baker presentó su primer desfile integrado en el calendario internacional, marcando la transición definitiva de la marca al mundo de la moda de diseño de lujo con alcance global.

Más que un hito individual, este desfile simbolizó la madurez de una nueva generación de diseñadores portugueses que hoy actúan dentro del sistema internacional, con un lenguaje propio, consistente y reconocible.

Salón de Moda de Portugal

El Showroom de Moda de Portugal regresó a París, ubicado en el distrito de Marais, como un espacio de trabajo diseñado para compradores, prensa y profesionales del sector. Desarrollado en colaboración con ModaLisboa, el showroom presentó una cuidada selección centrada en la integridad del diseño, de la calidad de la producción y del claro posicionamiento de las marcas portuguesas.

La selección reunió a diseñadores en diferentes etapas de su carrera internacional, reflejando así la diversidad y la solidez de un panorama creativo que se afirma cada vez más allá de las novedades estacionales.

David Catalán y Miguel Vieira

La trayectoria internacional de la Moda Portuguesa comenzó en Milán, con los desfiles de David Catalán y Miguel Vieira, integrados en el calendario oficial de la ciudad. Presentadas el 19 de enero en la Fondazione Sozzani, las dos colecciones Otoño/Invierno 2026/2027 revelaron enfoques creativos distintos, unidos por el rigor y los exigentes estándares del sistema italiano.

David Catalán presentó ASSEMBLED, una colección construida con una lógica funcional y constructiva, inspirada en las colchas de patchwork tradicionales. Mediante paneles, superposiciones y contrastes de materiales, la propuesta diseñó un armario masculino concebido como un sistema de capas, donde la durabilidad, la versatilidad y el uso práctico se afirmaron como principios centrales.

Poco después, Miguel Vieira presentó Un Té en el Desierto, una colección inspirada en la película ‘El Cielo Protector’ de Bernardo Bertolucci. Entre una sastrería estructurada y líneas más fluidas, la colección exploró contrastes de volúmenes, texturas y atmósferas, traduciendo referencias cinematográficas y paisajísticas en una narrativa marcada por la tensión entre la moderación y la libertad.

Esta presencia en Milán afirmó la capacidad de la moda portuguesa de operar dentro de uno de los ecosistemas más exigentes de la industria de la moda internacional, respetando la singularidad de cada lenguaje creativo sin perder una identidad colectiva.