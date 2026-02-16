Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Estilo Ideal

Ferragamo: abrázame fuerte

Natalia Alcayde
16/02/2026 13:55
Accesorios de San Valentín de Ferragamo
Accesorios de San Valentín de Ferragamo
Para el Día de San Valentín, Ferragamo reinterpreta el lenguaje del afecto a través de gestos que conectan, presentando una selección de accesorios diseñados para abrazar la emoción más íntima: creaciones que no solo se llevan, sino que resguardan los fragmentos de la vida que nunca queremos perder. 

Accesorios de mujer

Encabezando la selección se encuentra el bolso Hug en color burdeos, o en negro con interior rojo, junto al Soft Hug en azul con interior negro.

Accesorios de San Valentín de Ferragamo
Accesorios de San Valentín de Ferragamo

La selección de bolsos también incluye un bucket bag natural de piel, asegurado con un cierre Hug. 

Accesorios de San Valentín de Ferragamo
Accesorios de San Valentín de Ferragamo

Dos pañuelos de seda enriquecen la selección de San Valentín: el primero presenta un estampado del Palazzo Spini Feroni, la histórica sede florentina de la marca, creado mediante la técnica distintiva de pétalos, en la que cientos de pétalos de colores se colocan uno junto a otro para formar el diseño. 

La segunda propuesta es una composición floral sobre un fondo óptico radial. 

Fall-Winter 2025 de Ferragamo

Más información

En cuanto al calzado, un Mary Jane con tacón esculpido y lazo Vara luce un estampado floral multicolor en tonos azul, rojo, blanco y negro. 

La selección se completa con el reloj Charm, gafas, pendientes en tono dorado, pulseras de piel y la fragancia Signorina Romantica.  

Accesorios de San Valentín de Ferragamo
Accesorios de San Valentín de Ferragamo
Accesorios de San Valentín de Ferragamo
Accesorios de San Valentín de Ferragamo

Accesorios de hombre

Para la selección masculina, el bolso Hug vuelve a ser la pieza central: confeccionado en piel natural color tostado, piel de becerro granulada negra o en una cálida versión marrón oscuro que presenta un panel de ante atravesado por una banda vertical de piel trenzada, un motivo que se repite en las asas. 

El bolso Hug también está disponible en versión messenger, un estilo práctico diseñado para llevar en la mano, cruzado o al hombro. 

En cuanto al calzado, el clásico mocasín negro con Gancini es un accesorio perfectamente adecuado para cualquier ocasión. 

Accesorios de San Valentín de Ferragamo
Accesorios de San Valentín de Ferragamo

En sedas, la corbata esencial de jacquard de seda presenta un motivo de corazón en tonos rojos y azules. 

Accesorios de San Valentín de Ferragamo
Accesorios de San Valentín de Ferragamo

La selección de San Valentín se completa con una gama de cinturones, pequeños artículos de piel, pulseras de cuero, el reloj F-80 Tonneau con correa fabricada con material reciclado y la fragancia Supreme Leather

Ferragamo celebra los gestos personales, donde el lujo no reside solo en la artesanía, sino también en el espacio que se crea para aquello que amamos.

