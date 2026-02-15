Gigi Clozeau celebra San Valentín con el corazón

Febrero es el mes del amor y San Valentín es la ocasión de la búsqueda de detalles especiales para celebrar el amor, ya sea hacia otros o hacia uno mismo.

En este escenario, Gigi Clozeau destaca ‘Heart Lumière’, ‘Coeurs’ e ‘In Love’, tres formas de reinterpretar el corazón a través de joyas delicadas y atemporales que combinan oro de 18 quilates y resina esmaltada.

Colgante In Love

‘Heart Lumière’ apuesta por un corazón de líneas escultóricas mientras que ‘Coeurs’ opta por un trazo más ornamental y romántico, e ‘In Love’ destaca por un diseño más luminoso con pequeñas piedras que aportan brillo. Tres corazones distintos, pero pensados para encajar en cualquier estilo.

Las joyas de Gigi Clozeau están pensadas para acompañar en el día a día, ya que son piezas que se integran con naturalidad en cualquier estilo y que encapsulan el corazón sin caer en lo evidente.

Esta temporada, los collares minimalistas vuelven a confirmar que menos sigue siendo más, convirtiéndose en ese gesto de estilo que funciona con todo y nunca pasa de moda. Finos, delicados y casi intuitivos, se llevan como una extensión natural del look.

Estilo Ideal

Los collares de la colección ‘Classique Gigi’ de Gigi Clozeau encajan perfectamente en esta narrativa: piezas que no imponen, pero acompañan. Se tratan de diseños pensados para el día a día, fáciles de llevar y de combinar, que funcionan igual de bien sobre una camiseta blanca que con un vestido más elegante.

El atractivo del collar ‘Classique Gigi’ está en su discreción: complementos de oro de 18 quilates con pequeños detalles de color que se adaptan al ritmo cotidiano y que, precisamente por su sencillez, terminan convirtiéndose en imprescindibles.

También destacan por su versatilidad: se llevan solos para un efecto limpio o en layering, mezclados con otras cadenas, creando combinaciones personales y sin esfuerzo. Una fórmula que conecta con una forma de vestir más relajada, donde el estilo se construye desde los detalles.

Gigi Clozeau

Con sede en el sur de Francia, Gigi Clozeau fue fundada en 2013 por Gigi Clozeau y su madre, Marie Clozeau, con la inspiración y experiencia del padre de Gigi, Alain, joyero de profesión. Reconocida por su meticulosa elaboración artesanal, la marca combina oro de 18 quilates, resina de colores y diamantes para crear collares atemporales, versátiles y de alta calidad. Cada pieza se desarrolla siguiendo un proceso cuidadoso que integra tradición familiar y diseño contemporáneo.