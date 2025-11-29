'Wonderland' Annie Leibovitz

Annie Leibovitz Quintana

Annie es estadounidense de 76 años conocida principalmente por sus retratos de celebridades, aunque ha practicado la fotografía documental y de paisajes también es muy conocida por sus fotos de moda.

Gracias a la Fundación de Marta Ortega Pérez (MOP) desde el 2021, hemos podido conocer a un nutrido grupo de fotógrafos icónicos, Peter Lindbergh, Steven Meisel, Helmut Newton, Irving Penn, David Bailey y ahora tenemos a Annie Leibovitz una de las fotógrafas más influyentes de todos los tiempos. La exposición celebra el deslumbrante universo fotográfico de Annie, su País de las maravillas, su Wonderland, un espacio plagado de personajes notables e historias extraordinarias.

Arranca con sus primeros años en los que se labró una excelente reputación por sus retratos íntimos de músicos como Bob Dyland, Grace Slick, John Lennon, Mick Jagger o Keith Richards para la revista Rolling Stone, esa época fascinante de los años 70, de música, de libertad, de revolución cultural, donde recuerda que se metía en los los backstages, en el ascensor, en los hoteles, en los salones, dormitorios…el concepto de road movie, esa forma de entender la fotografía única del momento. Con la revista su trayectoria por el mundo del arte, el cine , la música, el deporte, la política para dar paso a la moda.

Discreta, sencilla, sensible, pasaba desapercibida lo que le permitía estar en espacios y captar esas imágenes íntimas, auténticas piezas artísticas.

Annie concibió un estilo muy personal, utiliza imágenes que cuentan historias con intensidad y precisión. En sus paisajes, bodegones, sus reportajes y sobre todo sus retratos de personajes célebres, tienen una mirada pictórica para encuadrar la imagen y hacer suyo el entorno. Sus fotografías son un archivo de la historia.

Exposición 'Wonderland' Quintana

Es tan genial que tiene la capacidad de adaptarse y cambiar sin perder su esencia, pasa del blanco al negro al color, de lo analogico a lo digital adaptándose sin perder un ápice de autenticidad.

...Y llegó la fotografía de moda con Anna Wintour, tres décadas mandando a Annie Leibovitz hacer fotos para Vogue. Con su buen ojo para las combinaciones, la composición, el color, la forma y el tono consiguió genialidades. Fotografías que reflejaban la perfección de la época, la estética , el lujo con una imaginación desbordante. Las fotografías de las revistas son informativas y actuales por lo tanto son muy seguidas por un amplio público ansioso de novedades.

Esta exposición recorre su trayectoria por el mundo del arte, el cine , la música, el deporte, la política, para dar paso a una amplia selección, de su fotografía de moda, gran parte de la cual no se ha expuesto nunca. La exposición está acompañada por una película y una publicación, Annie Leibovitz in Wonderland, producidas para la fundación MOP con entrevistas a personas que han colaborado estrechamente con Annie a lo largo de su carrera , como Bruce Springsteen, Patri Smith, Gloria Steinem, Karem Elson, Tina Brown, Mary Howard y Phyllis Posnick.

Annie Leibovitz siempre dice que no es fotógrafa de moda, pero la entiende como un experto. La respeta y a la vez se distancia para ubicarla. La moda es un elemento narrativo más dentro de su maravilloso mundo de ‘Wonderland’.