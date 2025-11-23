Pescuezos presenta ELLAS, su creativa colección de invierno

Uno de los diseños propuestos por la firma Pescuezos para este invierno Cedida

Pescuezos presenta ELLAS, su nueva colección de invierno, una propuesta cargada de alma, detalle y dedicación, que robará el protagonismo en las cenas de Navidad.

Cada pieza refleja horas de diseño, pasión y creatividad, respirando naturaleza, tradición y calidez.

Inspirada en el valor de lo clásico con toques contemporáneos, ELLAS envuelve a quien la viste en los tonos más acogedores del otoño, evocando paisajes llenos de vida e historia. Cada pieza es única: al ponértelas, sientes que te pertenecen desde siempre, como si hubieran estado contigo toda la vida.

Homenaje

La colección es un homenaje a las mujeres que nos precedieron: abuelas, bisabuelas, tatarabuelas… mujeres entrañables, sabias, elegantes y con un carisma natural capaz de llenar de luz cualquier lugar.

Con ELLAS, Pescuezos celebra la herencia femenina y la belleza de lo auténtico, transformando cada complemento en una pieza emocional y atemporal.

En el universo creativo de Pescuezos conviven cuellos, capas y capuchas confeccionados con mimo en una cuidada selección de tejidos de alta calidad, desde lanas y algodones orgánicos, hasta sedas. Cada pieza está disponible en una amplia variedad de estampados, colores y texturas, formando parte del característico universo de la marca.

Detrás de Pescuezos hay tres mujeres con una conexión única y un amor compartido por la moda, una madre y sus dos hijas.

Sus fundadoras

Mercedes, la hermana pequeña, es trabajadora y perfeccionista, cuidando cada detalle como una auténtica hormiguita.

Su madre, de carácter decidido y espíritu rompedor, aporta experiencia, intuición y una mirada valiente. Y Fátima, la cara visible en Instagram, es la voz creativa y apasionada: luchadora, entusiasta y convencida del poder transformador de la moda.