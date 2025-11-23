Mi cuenta

Estilo Ideal

Pescuezos presenta ELLAS, su creativa colección de invierno

Natalia Alcayde
23/11/2025 00:38
Uno de los diseños propuestos por la firma Pescuezos para este invierno
Cedida

Pescuezos presenta ELLAS, su nueva colección de invierno, una propuesta cargada de alma, detalle y dedicación, que robará el protagonismo en las cenas de Navidad.

Cada pieza refleja horas de diseño, pasión y creatividad, respirando naturaleza, tradición y calidez.

Inspirada en el valor de lo clásico con toques contemporáneos, ELLAS envuelve a quien la viste en los tonos más acogedores del otoño, evocando paisajes llenos de vida e historia. Cada pieza es única: al ponértelas, sientes que te pertenecen desde siempre, como si hubieran estado contigo toda la vida.

Homenaje

La colección es un homenaje a las mujeres que nos precedieron: abuelas, bisabuelas, tatarabuelas… mujeres entrañables, sabias, elegantes y con un carisma natural capaz de llenar de luz cualquier lugar.

Con ELLAS, Pescuezos celebra la herencia femenina y la belleza de lo auténtico, transformando cada complemento en una pieza emocional y atemporal.

En el universo creativo de Pescuezos conviven cuellos, capas y capuchas confeccionados con mimo en una cuidada selección de tejidos de alta calidad, desde lanas y algodones orgánicos, hasta sedas. Cada pieza está disponible en una amplia variedad de estampados, colores y texturas, formando parte del característico universo de la marca.

Detrás de Pescuezos hay tres mujeres con una conexión única y un amor compartido por la moda, una madre y sus dos hijas.

Sus fundadoras

Mercedes, la hermana pequeña, es trabajadora y perfeccionista, cuidando cada detalle como una auténtica hormiguita.

Su madre, de carácter decidido y espíritu rompedor, aporta experiencia, intuición y una mirada valiente. Y Fátima, la cara visible en Instagram, es la voz creativa y apasionada: luchadora, entusiasta y convencida del poder transformador de la moda.

