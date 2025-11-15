Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Estilo Ideal

Martha Prada presenta ‘Momentum’

La diseñadora de la firma de bolsos Parenzo presentó su nueva colección ‘Momentum’ en el San Sebastián Moda Festival

Natalia Alcayde
15/11/2025 17:17
Fotos de la diseñadora Marta Prada
Foto de la diseñadora Marta Prada
Cedida

En el emblemático Museo San Telmo, Martha Prada presentó  un desfile muy esperado que marcó el regreso de la diseñadora a su ciudad natal, tras años de recorrido creativo y personal.

La colección ‘Momentum’ es una metáfora del impulso interior, del movimiento que nos empuja a seguir incluso en los momentos difíciles. Cada pieza refleja la belleza de avanzar, con líneas limpias, proporciones precisas y la elegancia silenciosa que caracteriza el ADN de la firma.

Los bolsos de Parenzo, confeccionados a mano por artesanos expertos, se han convertido en símbolos de autenticidad. Son piezas que no buscan ser miradas, sino recordadas. Desde sus inicios, la firma ha contado con el apoyo y la confianza de mujeres referentes como Nuria March, Cleo Oettingen-Spielberg, Fiona Ferrer, India Martínez, Sofía Bono y Pino Montes de Oca, así como de varias influencers reconocidas que han apostado por las creaciones de Parenzo desde el comienzo de su andadura.

Foto de la diseñadora Marta Prada
Foto de la diseñadora Marta Prada
Cedida

Tras este importante paso, Parenzo presenta también su nueva imagen de marca, un logotipo esencial, limpio y sereno que representa la madurez de la firma y su nueva etapa. Esta identidad refleja la filosofía del lujo accesible, donde la fuerza reside en lo auténtico.

Con esta evolución, Parenzo inicia una nueva fase más consciente y sólida, reafirmando su propósito: crear belleza desde la honestidad y piezas que inspiran, que acompañan y que conectan con la esencia de quien las elige.

Una marca creada para quienes buscan piezas con alma, auténticas, singulares y capaces de trascender en el tiempo.

Parenzo

Marta Prada, diseñadora y alma mater de parenzo, sabe que la mejor calidad no depende de la última tecnología. El respeto por el producto y la fabricación artesanal son dos factores claves para convertir una pieza de artesanía en una auténtica joya del outfit.

La técnica artesanal de la marroquinería es la elegida por la diseñadora para confeccionar los originales diseños con los que vestir en el día a día. “No diseño bolsos, diseño impulsos que acompañan a quien se atreve a seguir.”

Foto de la diseñadora Marta Prada
Foto de la diseñadora Marta Prada
Cedida

Cada pieza es única, tiene grabado en su interior un número de serie que certifica que lo que se está adquiriendo es artesanía. Única, más allá del diseño, el proceso de fabricación y el tipo de piel. Las piezas están fabricadas en Ubrique, cuna europea de la piel. Con la calidad Made in Spain.

