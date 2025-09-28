El top-10 de las zapatillas: el confort como estilo para el otoño de 2025

Diseños de @limited_resell, @coproom, @fleas.st, @azariah.clifton, @aileendoverr y @m_istore

“Este otoño, una cosa está clara: las zapatillas que elijas serán tan importantes para expresar tu cultura como para completar tu outfit”.

El otoño está aquí, trayendo consigo no solo un cambio en el clima, sino también la excusa perfecta para renovar tu armario. Y cuando se trata de definir tu estilo para esta temporada, el calzado es clave.

Según un nuevo estudio de JD Sports, las zapatillas deportivas vuelven a ocupar un lugar destacado en el panorama de la moda otoñal en España.

Con un aumento del 226% en las búsquedas en Google de “moda de otoño” en el último mes, está claro que los consumidores buscan nuevas inspiraciones en materia de moda. Para descubrir qué zapatillas marcarán la temporada, los expertos de JD Sports han analizado las tendencias de búsqueda en su sitio web, los volúmenes de búsqueda en TikTok y las tendencias de búsquedas en Google en España para dar con las 10 zapatillas que arrasarán este otoño.

Las más populares

Las diez zapatillas deportivas más populares para el otoño de 2025 según la demanda del público: Zapatilla Nike Cortez, Adidas Samba, Adidas Campus, Adidas SL72, ASICS GEL-1130, New Balance 9060, Nike Air Force 1 Low, adidas Handball Special, Nike P-6000, Nike Air Max 90, (Fuente JD Sports).

En lo más alto se encuentran las Nike Cortez, un modelo en el que cualquier armario puede confiar, ya sea para combinarlas con ropa informal de calle o para añadir equilibrio a conjuntos más elegantes. Para quienes buscan un calzado cómodo para todo el día, este modelo ofrece comodidad sin renunciar al estilo. Con un impresionante aumento del 115% en las búsquedas, esta zapatilla retro está en camino de protagonizar uno de los mayores regresos del año. Su perfil bajo y su diseño vintage combinan especialmente bien con pantalones anchos, chaquetas universitarias o faldas midi, perfectas para añadir un aire nostálgico a los looks de este otoño.

Adidas, por su parte, sigue liderando en lo más importante: las tendencias globales. Las icónicas adidas Samba y adidas Campus siguen siendo las más buscadas en TikTok en España, consolidando su estatus como imprescindibles atemporales en cualquier colección. Ambas zapatillas gozan de gran popularidad en TikTok, con más de 100.000 búsquedas mensuales cada una. El diseño discreto y la forma versátil de las Campus hacen que sean fáciles de combinar con casi cualquier prenda del vestuario.

También se encuentran entre los 10 primeros puestos las adidas Handball Spezial y las Nike P-6000, que reflejan el creciente interés por la moda deportiva retro en toda Europa. Las Spezial, con sus raíces en la cultura terrace, combinan a la perfección con vaqueros y prendas de abrigo informales, mientras que las Nike P-6000 ofrecen un look más atrevido, inspirado en los años 00, que combina muy bien con estilos utilitarios y prendas urbanas superpuestas. El auge generalizado de las zapatillas deportivas tradicionales, desde las Cortez hasta las New Balance, pone de relieve cómo la comodidad está marcando las elecciones de moda de esta temporada.