Estilo Ideal

Netflix rompe con Meghan Markle

Efe
07/03/2026 14:59
Meghan Markle, duquesa de Sussex
Meghan Markle, duquesa de Sussex
EFE
El gigante del entretenimiento Netflix ha dejado de ser socio de As Ever, la marca de estilo de vida de la duquesa de Sussex, Meghan Markle con la que desarrolló la serie 'With Love, Meghan'.

"La pasión de Meghan por realzar los momentos cotidianos de maneras hermosas y sencillas inspiró la creación de la marca As ever, y nos complace haber contribuido a hacer realidad esa visión", informó Netflix en un comunicado compartido a The Hollywood Reporter.

La duquesa "continuará expandiendo la marca y la llevará a una nueva etapa de forma independiente, y esperamos celebrar cómo sigue alegrando hogares de todo el mundo", agregó el escrito.

Los duques de Sussex amplían su contrato con Netflix para cine y TV

As Ever, que cuenta con infusiones de té y mermeladas, y que Netflix también decidió promocionar tras la renovación de contrato del pasado agosto, promociona venta de productos como velas aromáticas a 64 dólares o la miel de abeja más cara del mundo.

Hace cinco años, los duques de Sussex cerraron un lucrativo contrato con la plataforma de contenido bajo demanda por un valor estimado de 100 millones de dólares tras retirarse de sus funciones reales en 2020, que terminaba en septiembre.

El pasado agosto, los duques de Sussex ampliaron el acuerdo con el coloso del entretenimiento para seguir realizando nuevos proyectos de cine y televisión en la plataforma, sorteando los rumores de que el contrato por los bajos niveles de audiencia, según publicó entonces el tabloide británico 'The Sun'. 

