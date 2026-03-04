Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Viajar por Galicia: ideas para organizar la escapada perfecta

04/03/2026 11:17
Viajar por Galicia
Conviene planificar con calma el alojamiento y las rutas
Cedida
Viajar a Galicia siempre es un acierto. Mar, montaña, ciudades con historia y pueblos que conservan su esencia conviven en apenas unos kilómetros. Organizar una escapada a este destino resulta sencillo, pero hacerlo bien marca la diferencia entre un viaje más o una experiencia única que apetece repetir.

En primer lugar, conviene planificar con calma el alojamiento y las rutas. Reservar con antelación permite encontrar los hoteles de Galicia al mejor precio, especialmente en temporada alta o durante los fines de semana. Tener clara la zona donde dormir ayuda a optimizar tiempos y a aprovechar mejor cada jornada. Además, comparar opciones en plataformas especializadas como Amimir.com facilita ajustar el presupuesto sin renunciar a ubicaciones céntricas, buenas conexiones o vistas privilegiadas. Contar con una reserva confirmada desde el inicio aporta tranquilidad y permite centrarse en lo importante: disfrutar del viaje.

​Elegir la zona que quieres descubrir

Una de las primeras decisiones es definir qué tipo de escapada buscamos. Si la idea es combinar playa y gastronomía, las Rías Baixas ofrecen arenales amplios, marisco fresco y pueblos marineros con encanto. O Grove, Sanxenxo o Combarro son buenas bases para recorrer la costa y disfrutar de atardeceres frente al Atlántico.

Para quienes prefieren paisajes menos concurridos, la Costa da Morte sorprende con sus acantilados, faros y playas abiertas al océano. Camariñas, Muxía o Fisterra permiten desconectar y caminar junto al mar sin prisas.

Si el plan pasa por una experiencia más urbana, ciudades como A Coruña, Santiago de Compostela o Vigo combinan patrimonio, comercio y oferta cultural. En Santiago, la zona histórica invita a perderse por sus calles empedradas, mientras que en A Coruña el paseo marítimo y la Torre de Hércules marcan el ritmo de la visita. Vigo, por su parte, es una buena opción para descubrir las Islas Cíes.

Por último, la Ribeira Sacra, con sus viñedos en terrazas y monasterios centenarios, es ideal para quienes buscan tranquilidad y paisajes diferentes. Aquí el coche se convierte en un excelente aliado para recorrer miradores y pequeñas aldeas sin depender de horarios estrictos.

​Cómo organizar el itinerario sin prisas

Una vez elegida la zona, conviene diseñar un itinerario a medida. Galicia no se recorre en un fin de semana completo, por eso es preferible centrarse en un área concreta y dejar el resto para futuras visitas. A veces es mejor ver menos y disfrutar más.

Es recomendable combinar visitas culturales con tiempo libre. Por ejemplo, dedicar la mañana a recorrer el casco histórico de una ciudad y reservar la tarde para una playa cercana o una ruta sencilla. En Galicia el tiempo es imprevisible, así que ayuda tener opciones bajo techo, como museos, mercados gastronómicos o bodegas, ayuda a mantener la flexibilidad.

La gastronomía es otro de los principales atractivos de Galicia. Probar el pulpo, la empanada, los mariscos o las carnes gallegas forman parte del viaje. Reservar mesa en restaurantes con buena valoración evita esperas innecesarias, sobre todo en temporada alta.

Por último, cuidar los pequeños detalles mejora la experiencia. Consultar el estado de las carreteras si se viaja por zonas rurales, revisar horarios de monumentos y confirmar servicios antes de desplazarse. Galicia se disfruta mejor cuando todo fluye sin contratiempos.

