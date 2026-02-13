¿Me puedo disfrazar de policía o guardia civil en carnaval?

Disfraz de policia Freepik

Finales de febrero es sinónimo de carnavales. Y el carnaval, a su vez, es sinónimo de disfraz. Cuatro meses después de Halloween, las calles vuelven a llenarse de gente disfrazada de algunos de sus personajes de ficción favoritos, o personas reales, o incluso situaciones. También es habitual ver disfraces de profesiones, como médico, científico, futbolista… O policía.

Y no solo de agente de policía, también de guardia civil. E incluso de militar. Los carnavales son propicios para que las personas puedan ir a la tienda de disfraces y elegir uniformes falsos de las fuerzas de seguridad para divertirse. Pero estas profesiones representan la autoridad del Estado y juegan un papel crucial en el día a día de las personas. Por ello, cabe preguntarse si es legal disfrazarse de policía, guardia civil o militar, si me pueden multar por ello.

Desde INFOVERITAS te damos todas las claves para resolver la polémica de los disfraces.

¿Es legal el disfraz de policía o guardia civil?

La respuesta corta es sí. La Guardia Civil publicó, en su perfil de TikTok, un vídeo en el que respondía a esta pregunta. “Sí, claro que puedes disfrazarte de guardia civil”, destacan en su cuenta.

La Policía Nacional, igualmente en TikTok, aclara que puedes disfrazarte de agente.

Ahora bien, hay unos límites.

¿Qué no puedo hacer si elijo un disfraz de agente de la autoridad?

Básicamente, lo que no se puede hacer es hacerse pasar por agente de la autoridad. Tampoco se puede utilizar una réplica del uniforme oficial. Así lo especifica la Guardia Civil en su vídeo de TikTok que “lo que no está permitido es hacerse pasar por un agente real, identificar, detener o hacer controles haciendo uso de una falsa condición de guardia civil. Tampoco está permitido usar prendas oficiales. El uso del uniforme haciéndose pasar por guardia civil puede suponer un delito de usurpación de funciones públicas”.

De la misma forma, la Policía Nacional explica que te puedes disfrazar “siempre que no usurpes sus funciones y el disfraz no sea una réplica exacta del uniforme y puedan confundirte con un agente”.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias?

La Guardia Civil hace referencia al delito de usurpación de funciones públicas. Este se encuentra tipificado en el artículo 402 del Código Penal. La pena por suplantar a un funcionario público en ejercicio de su labor oficial va de uno a tres años. En este sentido, la normativa española establece que “el que sin estar autorizado usare pública e indebidamente uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter oficial será castigado con la pena de multa de uno a tres meses”.