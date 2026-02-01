Valentino Garavani: El último emperador

Valentino Garavani

El emperador de la moda que hizo del rojo su color muere a los 93 años. La fundación Valentino comunicó en sus redes sociales la muerte del diseñador. “Valentino falleció tranquilamente en su casa de Roma rodeado del amor de su familia”.

Nació el 11 de mayo de 1932, en Voghera, Italia. Desde muy pequeño mostró pasión por la moda. Comenzó en el taller de su tía Rosa y con 17 años fue a París. Estudió en la afamada Ecole des Beaux-Arts y se formó con modistas tan relevantes como Jacques Fath y Cristóbal Balenciaga. Otros de sus maestros fueron Jean Desses, autor del vestido de novia de la Reina Sofía, y Guy Lauroche como referentes.

Valentino era conocido por sus colecciones, que mostraban lujo, riqueza, opulencia y hombreras anchas. Creó una imagen de glamour, muy estilo italiano, siempre buscando la belleza.

Sus creaciones fueron lucidas por numerosas celebridades y figuras de talla mundial como Elizabeth Taylor, Nancy Reagan, Sharon Stone, Julia Roberts o Gwyneth Paltrow. “En Italia está el Papa y Valentino”, dijo el alcalde de Roma Walter Veltroni en The New Yorker 2005.

Creó una de las marcas más conocidas y duraderas de la industria de la moda, y se convirtió en un miembro de la alta sociedad. Valentino es el último de los grandes modistos del siglo XX. Apodado “el último emperador” en un documental de 2008, y “el Jeque de lo chic” por John Fairchild, exdirector de Women’s Wear Daily.

Era un diseñador amante de la belleza, disciplinado y brillante al que no le importaba marcar tendencias ni tampoco las seguía. “ Es muy sencillo, intento que mis chicas tengan un aspecto sensacional”. Para él, el volante bien elegido y el lazo correctamente colocado son imprescindibles en sus diseños.

Con su socio y colaborador Giancarlo Giammetti, lograron que la moda italiana tuvieran un puesto exclusivo en el círculo de los ateliers de alta costura parisinos. Fueron primero amigos y luego amantes durante un tiempo, juntos hicieron un camino hacia el éxito mundial. Protegiéndose y haciendo posible su visión de la moda y elegancia de vida.

Valentino se centró en desarrollar su estilo como “vestidos de cóctel muy bonitos, vestidos de noche muy glamurosos. Vestidos rojos muy pequeños. Glamuroso, glamuroso, glamuroso”.

“El rojo será mi color de la suerte”

El nacimiento del rojo Valentino fue el nacimiento de todo un estilo, el vestido rojo, que se convirtió en un sello personal desde 1959.

El vestido rojo lo ponía al final de cada colección. Inspirado por una visión casual de mujeres vestidas de rojo en el estreno de la ópera ‘Carmen’ en Barcelona, quedó maravillado e impresionado por cómo destacaban todas ellas entre la multitud. Desde entonces dijo: “El rojo será mi color de la suerte”, es “una marca imborrable, un logotipo, un elemento icónico de la marca, un valor”.

En los noventa, la democratización de la moda, cuando el grunge y el minimalismo estaban en su mayor esplendor, no lo podía soportar, decía que era la fealdad de los tiempos modernos. “No puedo ver a las mujeres destrozadas, despeinadas o extrañas”.

La revista Glamour declaró a Garavani “el romano más importante de la moda desde quien inventó la toga”.