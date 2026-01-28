Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Tendencias

Una modelo gallega debuta en la alta costura de Chanel con Matthieu Blazy

Efe
28/01/2026 16:03
Laura Ponte vuelve a las pasarelas
Laura Ponte vuelve a las pasarelas
Agencias
La modelo española Laura Ponte, que marcó época en la década de los 90, ha debutado en la alta costura de Chanel con el diseñador Matthieu Blazy y se ha convertido en una de las protagonistas del desfile con un conjunto de 'tweed' semitransparente.

En el Grand Palais de París, trasformado en un escenario de cuento encantado del que sobresalían grandes setas de colores y tamaños diferentes, Laura Ponte (Vigo, 1973), de mirada magnética, ha caminado sobre la pasarela con un conjunto dos piezas de falda y 'top' de 'tweed' semitransparente y una chaqueta del mismo tejido que llevaba en la mano.

Un diseño que ha sido aplaudido por grandes estrellas del cine como Penélope Cruz, Nicole Kidman, Tilda Swinton o la cantante Dua Lipa que han seguido el nuevo trabajo de Chanel desde la primera fila.

Laura Ponte, defensora de la belleza natural, ha pisado la pasarela con un maquillaje de efecto cara lavada y el pelo recogido en una coleta.

La modelo española, que durante tres década fue portada de revistas de moda e imagen de firmas, ha vuelto a la pasarela con fuerza, tras un parón de años en los que se ha volcado en diseñar vestidos de novia y crear joyas.

El pasado mes de septiembre desfiló en la Semana de la Moda de Milán para la firma Versace y hoy ha debutado en la alta costura de la nueva era de Chanel.

