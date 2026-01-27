Victoria Beckham recibe una condecoración oficial francesa como "icono mundial"

Victoria Beckham EFE

Victoria Beckham fue condecorada en Francia con el título de Oficial de las Artes y las Letras por la ministra de Cultura, Rachida Dati, que destacó que la estilista británica es "un icono mundial" muy apreciada por los franceses.

Según la prensa francesa, Dati se refirió en particular a la marca de moda creada por Victoria Beckham tras su carrera en la música como miembro de las Spice Girls, de la que dijo que está "en evolución perpetua".

La creadora de moda acudió a este homenaje en la sede del Ministerio de Cultura acompañada de buena parte de su familia, en particular de su marido, el exfutbolista David Beckham, pero también su hijos Romeo, Cruz y Harper, los dos primeros junto a sus novias.

Sin sorpresa, faltaba Brooklyn, que protagoniza desde hace unos días una polémica al haber acusado a sus padres de querer controlar su vida y que fracase su matrimonio.

Entre los invitados a la recepción en París estuvieron Antoine Arnault y François-Henri Pinault, magnates franceses del sector del lujo.