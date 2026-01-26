Las falsificaciones de piezas de recambio son un problema grave en España Cedida

En los talleres de A Coruña y toda Galicia, cada vez más conductores(as) se preguntan lo mismo: ¿valen la pena las marcas económicas de recambios como Ridex, Topran o Triscan? Muchas personas dudan si son alternativas legítimas o simples falsificaciones. Con el auge del comercio electrónico, la preocupación está justificada: el mercado español se enfrenta a una oleada de piezas falsificadas que ponen en riesgo la seguridad vial.

Las cifras del mercado negro de repuestos

Las falsificaciones de piezas de recambio son un problema grave en España. Según la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en España las pérdidas por falsificación de neumáticos alcanzan los 445 millones de euros anuales (un 17,6% de las ventas del sector mientras que las baterías falsificadas generan pérdidas de 32 millones de euros anuales. A nivel europeo, el mercado de neumáticos falsos provoca pérdidas de 2.200 millones de euros.

Los datos son especialmente alarmantes en componentes críticos para la seguridad. Según el informe de SICPA Spain sobre comercio ilícito, el 20% de los españoles admite haber comprado productos falsificados online. Las falsificaciones se concentran en filtros, sistemas de frenado, airbags y componentes estructurales, con especial presencia en el comercio electrónico y redes sociales.

España es el cuarto productor europeo de componentes de automoción, con más de 1.000 empresas que emplean a cerca de 340.000 personas. El auge del e-commerce ha facilitado la distribución de piezas falsificadas procedentes de Europa del Este y Asia.

Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre una falsificación peligrosa y una marca alternativa legítima como Ridex, Topran, Triscan o Jakoparts?

No son lo mismo: OEM, alternativas homologadas y falsificaciones

Existen tres categorías de piezas de recambio completamente distintas:

● Las piezas de fabricante de equipo original (OEM) son piezas originales del fabricante del vehículo, con precios prémium.

● Las marcas alternativas de calidad, como Ridex, Topran, Triscan y Jakoparts, son fabricantes europeos con certificaciones ISO que ofrecen una calidad comparable con un precio un 30-50 % inferior que el de las OEM.

● Las falsificaciones son productos ilegales sin certificación, fabricados sin control de calidad y responsables de ese 8-12 % del mercado negro.

Los cuatro fabricantes europeos que compiten en precio

La marca Ridex se fabrica en Europa y se especializa en frenos, suspensión y filtros. Con certificación ISO, ofrece precios un 30-50 % más económicos que los OEM.

Topran es un fabricante alemán de componentes del motor y de la transmisión. Produce piezas para marcas OEM bajo contrato, lo que respalda su fiabilidad.

Jakoparts es una marca procedente de Alemania que se especializa en vehículos asiáticos (Toyota, Honda, Nissan), con adaptación a estándares japoneses.

Estas marcas no producen falsificaciones: son fabricantes con certificaciones europeas que compiten con los precios de las piezas originales.

Seis señales que delatan una falsificación

Con un 25 % de pastillas de freno falsificadas en España, identificar las piezas auténticas es de vital importancia para garantizar la seguridad al volante.

Signos que distinguen las piezas auténticas de las falsificaciones. Marcas como Ridex, Topran , Triscan y Jakoparts siempre influyen estos elementos de seguridad Cedida

✅ PIEZA LEGÍTIMA (Ridex, Topran, Triscan, Jakoparts):

● Holograma de seguridad en el embalaje.

● Código QR verificable con el fabricante.

● Marcado láser claro (no impreso).

● Certificado de calidad incluido.

● Peso correcto según las especificaciones.

● Número de lote trazable.

❌ FALSIFICACIÓN:

● Sin holograma u holograma de mala calidad.

● Código QR inexistente o que no funciona.

● Impresión borrosa con errores ortográficos.

● Sin documentación técnica.

● Embalaje genérico sin marca clara.

● Precio sospechosamente bajo (descuentos del 70-80 %).

La clave: Ridex, Topran, Triscan y Jakoparts suelen tener un precio un 30-50 % inferior que las piezas OEM, nunca un 70-80 % inferior. Si el precio parece demasiado bueno, probablemente se trate de una falsificación.

Asimismo, las falsificaciones se concentran en los componentes decisivos para el funcionamiento del vehículo: frenos (25 % de las falsificaciones), neumáticos (500 millones de euros en pérdidas), filtros de aceite y pastillas de embrague.Cuando recibes algo que no pediste

Recibir algo diferente a lo pedido y sin previo aviso es uno de los mayores temores al comprar piezas de recambio por internet. Sobre su experiencia con Mister-Auto.es, Gabriela-Melania Sonnenberg escribió en Trustpilot : "Pedí escobillas limpiaparabrisas para mi Renault Kadjar, que necesita dos tamaños diferentes para el parabrisas principal, y recibí algo completamente diferente: unas escobillas traseras de 400 mm. Es increíble que alguien no sepa leer los pedidos. Estoy decepcionada".

El problema es significativo. Según el informe Automotive Aftermarket Pulse 2024 de Roland Berger, la tasa de pedidos incorrectos en el comercio electrónico de piezas de automóvil alcanza el 15-20 % en el entorno B2B y el 5-7 % en el B2C.

Galina Stepanova, responsable de experiencia del cliente en AUTODOC, abordó este desafío en su publicación de LinkedIn : "No solo reaccionamos ante los errores, sino que trabajamos sobre la raíz de las causas. Mejoramos constantemente nuestra base de datos para añadir modelos poco comunes y específicos que los competidores suelen pasar por alto, y hemos implementado filtros más precisos por parámetros concretos, incluida la identificación mediante códigos HSN/TSN. Asumimos toda la responsabilidad por lo que hay en el interior del paquete".

Las plataformas han creado y aplicado protocolos: si un artículo no está disponible, informan al cliente y le ofrecen opciones claras (esperar a su reposición, aceptar una alternativa equivalente o cancelar el pedido sin cargo). Este enfoque beneficia a las marcas económicas, dado que, cuando un cliente acepta conscientemente una alternativa certificada, descubre que su funcionamiento y adaptación son correctos.Cuándo apostar por estas marcas

Estas marcas son recomendables para sustituir piezas que sufren desgaste con regularidad (pastillas, discos, filtros), para vehículos con más de 5 años, para realizar reparaciones que no sean fundamentales y para aquellos presupuestos ajustados. Conviene considerar las piezas OEM para los vehículos en garantía, los sistemas de seguridad críticos del vehículo (airbags, ABS) y para los coches de alta gama con especificaciones concretas. En definitiva, no se trata de evitar las marcas económicas, sino de saber cuándo pueden resultar la opción inteligente.Ahorrar sin poner en riesgo la seguridad

Cuando desde AECIM se alerta sobre las falsificaciones, no se refiere a Ridex (Europa), Topran (Alemania), Triscan (Dinamarca) o Jakoparts (Alemania): estas son empresas legítimas que compiten con los precios de los OEM.

En A Coruña, Santiago y toda Galicia, los talleres están descubriendo que estas marcas ofrecen una alternativa económica sin comprometer la seguridad. La diferencia con las falsificaciones es clara: cumplen normativas europeas, tienen garantía oficial y llevan décadas en el mercado de la posventa.

Elegir marcas certificadas para ahorrar en piezas de recambio para el coche no implica sacrificar la calidad, ya que el peligro reside en ese 8-12 % de las falsificaciones sin homologar, no en las alternativas legítimas que provienen de Europa.