¿Qué es el sistema HS-221 y cómo soluciona las humedades por capilaridad?

Humedades Cedida

En los últimos años, el sistema HS 221 de la empresa española Humitat-Stop ha estado cada vez más presente dentro del sector de las humedades y, en concreto, las humedades por capilaridad. Sus principios se remontan a los estudios realizados por el Nobel de química de 1991 -el profesor suizo Dr. Richard Ernst- que analizó el comportamiento de las moléculas del agua. Pero… ¿Qué es el HS-221 y cómo soluciona las humedades por capilaridad?

Qué es el HS 221

El HS-221 es un aparato eléctrico que utiliza ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia para eliminar la humedad que asciende tanto por las paredes como por los suelos de la vivienda. Este sistema patentado actúa en base a la polaridad de las moléculas de agua.

Para que el agua suba por los poros de los materiales de construcción todas sus moléculas del agua que asciende deben orientarse con el polo negativo hacia arriba Esto es comprobable con un simple voltímetro en una pared con humedad ascendente.

Los trenes de ondas emitidas impiden que todas las moléculas de agua se orienten hacia arriba, contrarrestando el efecto de la capilaridad y la acción de la gravedad hace descender el agua hasta debajo de los cimientos.

Ventajas del sistema HS 221 para eliminar la humedad por capilaridad

Las ventajas del sistema HS 221 a la hora de tratar la humedad por capilaridad son muchas. Una de las más importantes es que no solo elimina la humedad de tu domicilio, sino que evita que vuelva a aparecer. Junto a esto, tiene muchas otras ventajas:

● No requiere obra para secar las paredes: basta con colocarlo en una pared para que empiece a funcionar y seque toda la planta baja o sótano, sin picar las paredes, hacer reformas ni poner ninguna barrera.

● No usa químicos: no emplea materiales tóxicos, sino que utiliza ondas electromagnéticas cuya seguridad para las personas ha sido certificado por las principales entidades.

● Sin mantenimiento: no es necesario vaciar depósitos, cambiar filtros… Basta con conectarlo y dejarlo funcionar.

● Silencioso: no hace ruido ni genera un calor apreciable, por lo que no afecta al confort de tu vivienda.

● Discreto: es un aparato pequeño que no altera la decoración de tu vivienda, manteniendo la misma imagen, pudiéndose colocar en un lugar discreto como detrás de un mueble o silla de madera.

Características del sistema HS 221

El HS 221 es un sistema patentado que permite eliminar la humedad por capilaridad de manera eficaz. Sus características son las siguientes:

● Garantía de 30 años de funcionamiento y secado

● Elimina las humedades por capilaridad en menos de 4 meses en paredes de ladrillo y bloques de hormigón

● Elimina las humedades por capilaridad en un máximo de 9 meses en paredes antiguas, gruesas y sin cimentación.

● Cubre superficies desde 50 m² hasta 2.500 m²

● Tiene una app gratuita para iOS y Android para hacer seguimiento de la eliminación de humedades por capilaridad.

Preguntas frecuentes sobre el sistema HS-221

¿Cómo actúa el HS 221 en la humedad por capilaridad?

El HS 221 emite ondas electromagnéticas de baja frecuencia que desorientan las moléculas del agua, contrarrestando el efecto de la capilaridad, para que por gravedad desciendan por las paredes y secando progresivamente las humedades por capilaridad.

¿Cuánto cuesta el HS 221?

El precio del HS 221 varía en función de diversos factores como la versión del sistema o la superficie a tratar. Para conseguir un presupuesto personalizado, recomendamos contactar con Humitat-Stop.

¿Cuánto tarda en secar una pared?

Dependiendo del tipo de pared y construcción, las humedades de tu vivienda habrán desaparecido tras conectar el HS-221.