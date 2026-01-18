Belle de Jour: inspira la lencería de TWINSET

Algunas de las elegantes, refinadas y también atrevidas propuestas de la firma de lencería Belle de Jour Cedidas

La película Belle de Jour inspira la colección U & B de lencería de la firma italiana Twin Set. La nueva colección U&B de la firma Twinset se presenta como un homenaje a la feminidad sofisticada, donde la sensualidad y el refinamiento se alían para crear una armoniosa combinación de detalles elegantes y diseños exclusivos.

Destaca también el uso de estampados atrevidos y de tejidos refinados. El print de cebra aparece como símbolo de carácter y de audacia, y combinado con la delicadeza del encaje de Valenciennes, define una colección que está caracterizada por contrastes de pura elegancia.

Algunas de las elegantes, refinadas y también atrevidas propuestas de la firma de lencería Belle de Jour Cedidas

Elementos como los ligueros de encaje Chantilly enmarcan la figura con un toque refinado, mientras que el color granate, adornado con micro lentejuelas, aporta una luz sofisticada y sensual a la colección.

La atención al detalle también se extiende a los pijamas de satén, que retoman las mismas influencias que la lencería: un estampado Liberty y flores Art Decó, inspirados en reinterpretaciones de delicados encajes de pétalos, dan vida a creaciones pensadas para una mujer que ama dejar su huella incluso mientras se relaja.

Esta colección celebra una belleza misteriosa y refinada, que oscila entre prendas con una actitud audaz pero delicada, para redescubrir el placer de llevar lencería que cuenta una historia de encanto atemporal.

Twinset

Fundada en Carpi, en la región italiana de Emilia Romagna, en 1990, Twinset es una marca de ropa y accesorios para mujeres y niños, que está presente en 33 países a través de 85 franquicias, 2.500 mayoristas y 94 minoristas.