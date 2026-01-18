Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Tendencias

Belle de Jour: inspira la lencería de TWINSET

Natalia Alcayde
18/01/2026 18:06
Algunas de las elegantes, refinadas y también atrevidas propuestas de la firma de lencería Belle de Jour
Algunas de las elegantes, refinadas y también atrevidas propuestas de la firma de lencería Belle de Jour
Cedidas
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

La película Belle de Jour inspira la colección U & B de lencería de la firma italiana Twin Set. La nueva colección U&B de la firma Twinset se presenta como un homenaje a la feminidad sofisticada, donde la sensualidad y el refinamiento se alían para crear una armoniosa combinación de detalles elegantes y diseños exclusivos. 

Destaca también el uso de estampados atrevidos y de tejidos refinados. El print de cebra aparece como símbolo de carácter y de audacia, y combinado con la delicadeza del encaje de Valenciennes, define una colección que está caracterizada por contrastes de pura elegancia.

Algunas de las elegantes, refinadas y también atrevidas propuestas de la firma de lencería Belle de Jour
Algunas de las elegantes, refinadas y también atrevidas propuestas de la firma de lencería Belle de Jour
Cedidas

Elementos como los ligueros de encaje Chantilly enmarcan la figura con un toque refinado, mientras que el color granate, adornado con micro lentejuelas, aporta una luz sofisticada y sensual a la colección. 

La atención al detalle también se extiende a los pijamas de satén, que retoman las mismas influencias que la lencería: un estampado Liberty y flores Art Decó, inspirados en reinterpretaciones de delicados encajes de pétalos, dan vida a creaciones pensadas para una mujer que ama dejar su huella incluso mientras se relaja. 

Esta colección celebra una belleza misteriosa y refinada, que oscila entre prendas con una actitud audaz pero delicada, para redescubrir el placer de llevar lencería que cuenta una historia de encanto atemporal.

 Twinset 

Fundada en Carpi, en la región italiana de Emilia Romagna, en 1990, Twinset es una marca de ropa y accesorios para mujeres y niños, que está presente en 33 países a través de 85 franquicias, 2.500 mayoristas y 94 minoristas.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Xurxo Souto liderou a foliada e a representación teatral da lenda na praia de Santo Amaro

A lenda de Santo Amaro revive para reivindicar as tradicións da Coruña
Óscar Ulla
El Mercosur y la UE firman el acuerdo de libre comercio tras 26 años de negociaciones

Mercosur y la Unión Europea ponen la mirada en Asia tras su acuerdo de libre comercio
EFE
Ensayo vacuna virus sincitial en el Chuac

A Coruña lidera la participación en el estudio de la vacuna contra el virus sincitial
EP
Escultura Diego González Rivas

Un regalo de cartón que cobra vida: el sorprente obsequio a Diego González Rivas
Belen Cebey