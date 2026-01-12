Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Tendencias

Enero en El Corte Inglés: Renovación, oportunidades y comunidad para comenzar el año

Redacción
12/01/2026 10:12
Stand de rebajas de El Corte Inglés
Stand de rebajas de El Corte Inglés
Cedida
Con el arranque del nuevo año, El Corte Inglés vuelve a posicionarse como referencia para quienes buscan empezar 2026 con fuerza y buen ánimo. A través de su amplia oferta y servicios pensados tanto para residentes como para estudiantes extranjeros, este mes de enero se transforma en una oportunidad para renovar estilo, hogar y hábitos, siempre con la experiencia de compra que caracteriza a uno de los grandes almacenes más emblemáticos de España.

Enero: más que rebajas, una invitación a renovarse​

El Corte Inglés concibe enero como el mes del nuevo comienzo. Más allá de los descuentos tradicionales, la marca propone un enfoque integral: ayudar al cliente a redescubrir su estilo personal, equipar su hogar con productos funcionales y modernos, y brindar experiencias que despierten entusiasmo para el año que comienza.

En el contexto gallego, donde las tendencias locales se mezclan con influencias globales, El Corte Inglés ofrece una selección de moda, accesorios y complementos que permiten a cada persona definir su estilo propio sin perder comodidad ni funcionalidad. Siempre con la calidad que caracteriza los productos disponibles en sus tiendas físicas y en su plataforma online.

Este enfoque resulta especialmente relevante para estudiantes internacionales que se encuentran cursando estudios en ciudades como Vigo, A Coruña o Santiago de Compostela. Para ellos, las tiendas de El Corte Inglés no solo representan un lugar para comprar: son puntos de encuentro, descubrimiento y pertenencia.Soluciones para la vida diaria y el hogar

Más allá de la moda, El Corte Inglés posee una amplia oferta en artículos para el hogar y la vida cotidiana. Desde pequeños electrodomésticos hasta artículos de decoración o muebles funcionales, todo está dispuesto para facilitar la vida de quienes comienzan un año nuevo en un nuevo entorno.

Para los estudiantes que comparten piso o buscan equipar su espacio personal, esta variedad es un recurso valioso. La posibilidad de encontrar todo en un mismo lugar —con servicios de entrega y financiación inclusivos— ofrece tranquilidad y eficiencia.

Una experiencia de compra que va más allá del producto

El Corte Inglés
Muebles y hogar en El Corte Inglés
Cedida

El Corte Inglés ha construido una experiencia de compra que combina calidad, atención personalizada y actividades para toda la familia. En enero, muchas de sus tiendas en Galicia organizan eventos, demostraciones de producto y actividades que permiten descubrir nuevas propuestas y conectarse con otras personas.

Este carácter comunitario y cercano hace que El Corte Inglés sea más que un establecimiento comercial: se convierte en un espacio de vida. Las personas que visitan sus tiendas encuentran asesoramiento, inspiración y momentos de encuentro, lo cual es especialmente valioso para quienes no cuentan con una red social amplia en su entorno.Tendencias, calidad y bienestar.

Con la llegada de un nuevo año, muchas personas buscan no solo renovar su ropa o su hogar, sino también adoptar hábitos que favorezcan su bienestar. La sección de belleza de El Corte Inglés ofrece alternativas pensadas para esto: desde productos de cuidado personal hasta tratamientos más especializados, todos con la calidad que esperan los consumidores más exigentes.

En este sentido, El Corte Inglés se presenta como un aliado para cuidar no solo el estilo, sino también el equilibrio personal y la salud emocional, fomentando un enfoque positivo para comenzar el año.Conclusión

El inicio de 2026 es un momento ideal para reinventarse, descubrir nuevas propuestas y construir experiencias positivas. En Galicia y en toda España, El Corte Inglés se posiciona como un espacio donde renovación y calidad se encuentran, brindando a residentes y estudiantes internacionales una amplia gama de productos, servicios y vivencias que acompañan cada etapa de la vida.

Con una oferta diversa, un ambiente acogedor y propuestas que van más allá de la compra, El Corte Inglés invita a todos a empezar el año con lo mejor: estilo, bienestar y comunidad.

